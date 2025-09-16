Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИ

Бывший вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы. По неофициальной информации, сейчас бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ. Об этом пишет портал Sport Arena, передает УНН.

Бывший вратарь "Динамо", "Шахтера", "Черноморца", "Металлиста" и ряда клубов Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы - пишет портал.

По данным издания, задержание произошло, когда экс-голкипер пытался покинуть территорию Украины. По неофициальной информации, сейчас бывший футболист проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

Отметим, 3 сентября на сайте ГПСУ появилось сообщение о том, что пограничники Подольского отряда остановили автомобиль, в котором находились четверо взрослых мужчин и 4-летний сын одного из них. Ребенка взяли сознательно, чтобы у пограничников даже не возникло мысли, что малыша могут использовать для отвлечения внимания.

Известно, что мать мальчика знала о планах мужа и согласилась на эту рискованную поездку для малыша. Задержанными оказались жители Донецкой, Луганской, Киевской и Сумской областей. Они действовали по инструкциям администратора одного из телеграм-каналов. Каждый должен был заплатить по 8 тысяч долларов США на криптокошелек после успешного перехода, один из мужчин уже успел проавансировать половину суммы. Переход планировали на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы. Но пограничники вовремя остановили авто и сорвали попытку, защитив ребенка от опасной аферы. Ребенок сейчас находится у своей матери. В отношении взрослых составлены административные протоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд - говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что фотография, которую опубликовал портал, несколько отличается от фото, которое опубликовали пограничники.

В частности, на фотографии портала видно, что она несколько осветлена, а на пограничнике, что слева, на спине видна надпись "Государственная пограничная служба".

На фото, опубликованном ГПСУ, этой надписи нет.

Однако, на сайте Судебной власти Украины можно увидеть дело под номером 506/739/25, где Артур Рудько является лицом, привлекаемым к административной ответственности как раз по ч.2 ст.204-1 КУоАП. Судебное заседание назначено на 7 октября 2025 года в Окнянском районном суде Одесской области.

Добавим, что последним клубом 33-летнего Рудько был одесский "Черноморец", который он покинул после окончания прошлого сезона.

30 августа Рудько в интервью СМИ заявлял, что вариантов продолжения карьеры в Украине почти нет, однако есть приглашения из Израиля, Кипра, Азербайджана.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, который имеет целью усилить ответственность за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины.