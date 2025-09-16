Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ

Колишнього воротаря київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону. За неофіційною інформацією, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ. Про це пише портал Sport Arena, передає УНН.

Колишнього воротаря "Динамо", "Шахтаря", "Чорноморця", "Металіст"а та низки клубів Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону - пише портал.

За даними видання, затримання сталося коли ексголкіпер намагався залишити територію України. За неофіційною інформацією, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Зазначимо, 3 вересня на сайті ДПСУ з’явилося повідомлення про те, що прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль, у якому перебували четверо дорослих чоловіків та 4-річний син одного з них. Дитину взяли свідомо, аби у прикордонників навіть не виникло думки, що малюка можуть використовувати для відвернення уваги.

Відомо, що мати хлопчика знала про плани чоловіка й погодилася на цю ризиковану поїздку для малюка. Затриманими виявилися мешканці Донецької, Луганської, Київської та Сумської областей. Вони діяли за інструкціями адміністратора одного з телеграм-каналів. Кожен мав сплатити по 8 тисяч доларів США на криптогаманець після успішного переходу, один із чоловіків уже встиг проавансувати половину суми. Перехід планували на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону. Але прикордонники вчасно зупинили авто й зірвали спробу, захистивши дитину від небезпечної афери. Дитина наразі знаходиться біля своєї матері. Щодо дорослих складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи направлено до суду - йдеться в повідомленні.

Також варто зазначити, що світлина, яку опублікував портал, дещо відрізняється від фото, яке опублікували прикордонниками.

Зокрема, на світлині порталу видно, що вона дещо висвітлена, а на прикордоннику, що зліва, на спині видно напис "Державна прикордонна служба".

На фото, опубліковане ДПСУ, цього напису немає.

Проте, на сайті Судової влади України можна побачити справу за номером 506/739/25, де Артур Рудько є особою, яка притягується до адмінвідповідальності якраз за за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Судове засідання призначено на 7 жовтня 2025 року у Окнянському районному суді Одеської області.

Додамо, що останнім клубом 33-річного Рудька був одеський "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону.

30 серпня Рудько в інтерв’ю ЗМІ заявляв, що варіантів продовження кар’єри в Україні майже немає, проте є запрошення з Ізраїлю, Кіпру, Азербайджану.

