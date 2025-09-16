Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ
Київ • УНН
Колишнього воротаря київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону. За неофіційною інформацією, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ. Про це пише портал Sport Arena, передає УНН.
Колишнього воротаря "Динамо", "Шахтаря", "Чорноморця", "Металіст"а та низки клубів Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону
За даними видання, затримання сталося коли ексголкіпер намагався залишити територію України. За неофіційною інформацією, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.
Зазначимо, 3 вересня на сайті ДПСУ з’явилося повідомлення про те, що прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль, у якому перебували четверо дорослих чоловіків та 4-річний син одного з них. Дитину взяли свідомо, аби у прикордонників навіть не виникло думки, що малюка можуть використовувати для відвернення уваги.
Відомо, що мати хлопчика знала про плани чоловіка й погодилася на цю ризиковану поїздку для малюка. Затриманими виявилися мешканці Донецької, Луганської, Київської та Сумської областей. Вони діяли за інструкціями адміністратора одного з телеграм-каналів. Кожен мав сплатити по 8 тисяч доларів США на криптогаманець після успішного переходу, один із чоловіків уже встиг проавансувати половину суми. Перехід планували на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону. Але прикордонники вчасно зупинили авто й зірвали спробу, захистивши дитину від небезпечної афери. Дитина наразі знаходиться біля своєї матері. Щодо дорослих складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи направлено до суду
Також варто зазначити, що світлина, яку опублікував портал, дещо відрізняється від фото, яке опублікували прикордонниками.
Зокрема, на світлині порталу видно, що вона дещо висвітлена, а на прикордоннику, що зліва, на спині видно напис "Державна прикордонна служба".
На фото, опубліковане ДПСУ, цього напису немає.
Проте, на сайті Судової влади України можна побачити справу за номером 506/739/25, де Артур Рудько є особою, яка притягується до адмінвідповідальності якраз за за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Судове засідання призначено на 7 жовтня 2025 року у Окнянському районному суді Одеської області.
Додамо, що останнім клубом 33-річного Рудька був одеський "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону.
30 серпня Рудько в інтерв’ю ЗМІ заявляв, що варіантів продовження кар’єри в Україні майже немає, проте є запрошення з Ізраїлю, Кіпру, Азербайджану.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів, який має на меті посилити відповідальність за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України.