16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині 16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Колишнього воротаря київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону. За неофіційною інформацією, він зараз проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ

Колишнього воротаря київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону. За неофіційною інформацією, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ. Про це пише портал Sport Arena, передає УНН.

Колишнього воротаря "Динамо", "Шахтаря", "Чорноморця", "Металіст"а та низки клубів Артура Рудька було затримано при спробі незаконного перетину кордону 

- пише портал.

За даними видання, затримання сталося коли ексголкіпер намагався залишити територію України. За неофіційною інформацією, зараз колишній футболіст проходить базову військову підготовку в одному з навчальних центрів ЗСУ.

Зазначимо, 3 вересня на сайті ДПСУ з’явилося повідомлення про те, що прикордонники Подільського загону зупинили автомобіль, у якому перебували четверо дорослих чоловіків та 4-річний син одного з них. Дитину взяли свідомо, аби у прикордонників навіть не виникло думки, що малюка можуть використовувати для відвернення уваги.

Відомо, що мати хлопчика знала про плани чоловіка й погодилася на цю ризиковану поїздку для малюка. Затриманими виявилися мешканці Донецької, Луганської, Київської та Сумської областей. Вони діяли за інструкціями адміністратора одного з телеграм-каналів. Кожен мав сплатити по 8 тисяч доларів США на криптогаманець після успішного переходу, один із чоловіків уже встиг проавансувати половину суми. Перехід планували на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону. Але прикордонники вчасно зупинили авто й зірвали спробу, захистивши дитину від небезпечної афери. Дитина наразі знаходиться біля своєї матері. Щодо дорослих складено адміністративні протоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи направлено до суду 

- йдеться в повідомленні.

Також варто зазначити, що світлина, яку опублікував портал, дещо відрізняється від фото, яке опублікували прикордонниками.

Зокрема, на світлині порталу видно, що вона дещо висвітлена, а на прикордоннику, що зліва, на спині видно напис "Державна прикордонна служба".

На фото, опубліковане ДПСУ, цього напису немає.

Проте, на сайті Судової влади України можна побачити справу за номером 506/739/25, де Артур Рудько є особою, яка притягується до адмінвідповідальності якраз за за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Судове засідання призначено на 7 жовтня 2025 року у Окнянському районному суді Одеської області.

Додамо, що останнім клубом 33-річного Рудька був одеський "Чорноморець", який він залишив після закінчення минулого сезону.

30 серпня Рудько в інтерв’ю ЗМІ заявляв, що варіантів продовження кар’єри в Україні майже немає, проте є запрошення з Ізраїлю, Кіпру, Азербайджану.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів, який має на меті посилити відповідальність за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України.

Павло Башинський

СпортКримінал та НП
Державний кордон України
Донецька область
Сумська область
Київська область
Ізраїль
Одеська область
Луганська область
Державна прикордонна служба України
Верховна Рада України
Придністровська Молдавська Республіка
Збройні сили України
Азербайджан
Україна
Молдова
Кіпр