Помогал россиянке незаконно пересечь границу: экс-дипломату сообщено о подозрении

Экс-дипломату сообщено о подозрении в помощи россиянке незаконно пересечь границу путем оформления загранпаспорта Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, во взаимодействии с МИД, бывшему второму секретарю Посольства Украины в Республике Польша сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины) - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в мае 2022 года, находясь в должности, дипломат использовал служебное положение для незаконного оформления гражданства Украины уроженке рф. Она не имела оснований для упрощенной процедуры получения гражданства, однако благодаря манипуляциям с документами получила паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Должностное лицо умышленно проигнорировало отсутствие у заявительницы необходимого статуса постоянного проживания в Польше, заверило документы, которые не соответствовали требованиям закона, и лично внесло сведения в Единый государственный демографический реестр. Это позволило изготовить загранпаспорт, на основании которого гражданка рф в 2023 году неоднократно незаконно въезжала и выезжала из Украины - информирует ОГП.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Дополнение

Пограничники совместно с Национальной полицией Ровенской области задержали злоумышленников, которые пытались переправить мужчину в Европейский Союз и подкупить военнослужащего, который отказался и сразу сообщил руководству. По факту открыто производство, подозреваемым объявлены подозрения.