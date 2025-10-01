Вимагав 15 тис. доларів за переведення військового в тил: затримано чоловіка, який хизувався зв’язками в Міноборони
Київ • УНН
Мешканець Києва пропонував мобілізованому військовослужбовцю сприяння у переведенні на тилову посаду за 15 тисяч доларів США. Його затримали після передачі коштів, відкрито справу за вплив на кадрові рішення у ЗСУ.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито чоловіка, який пропонував неправомірні послуги щодо впливу на кадрові рішення у Збройних Силах України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
За матеріалами слідства, мешканець міста Києва, вступив у контакт з мобілізованим військовослужбовцем бойового підрозділу, якому пообіцяв сприяння у переведенні на тилову посаду. Він заявив, що має зв’язки серед командування та службових осіб Міністерства оборони України.
За своє "сприяння" вимагав 15 000 доларів США.
Військовослужбовець відмовився від пропозиції і повідомив про неї до правоохоронців. Після передачі грошових коштів, правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
