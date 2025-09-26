$41.490.08
Вимагали 5,5 тис. доларів за переведення військового в тил: на Хмельниччині затримано двох прикордонників

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Двох прикордонників затримано на Хмельниччині за вимагання 5,5 тис. доларів у колеги з бойового підрозділу за переведення до тилової частини. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

На Хмельниччині затримано та повідомлено про підозру двом прикордонникам, які вимагали у колеги з бойового підрозділу хабар з переведення до тилової частини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону задокументовано корупційну схему переведення військового зі Сходу України до тилової частини

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, інспектор прикордонної служби, який проходив службу на Сумщині, намагався за станом здоров’я перевестися до однієї з тилових частин. Незважаючи на неодноразові рапорти, рішення так і не ухвалювали.

Військовослужбовцю запропонували звернутися до полковника Держприкордонслужби, який навчався в ад’юнктурі військового вишу. Він пообіцяв посприяти у переведенні, але вимагав за це 5,5 тис. доларів США.

Військовий вимушено погодився, однак одразу повідомив правоохоронців. Для отримання грошей полковник залучив посередника, який перебував у районі бойових дій. Кошти він мав тимчасово зберігати до початку процедури переведення.

Після одержання всієї суми неправомірної вигоди обох прикордонників затримали. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднаному з вимаганням та вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі перевіряється причетність інших осіб до злочину.

3 тис. доларів за інвалідність: на Одещині затримано керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах25.09.25, 13:56 • 3100 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Хмельницька область
Сумська область
Генеральний прокурор (Україна)
Державна прикордонна служба України
Україна