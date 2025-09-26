Вимагали 5,5 тис. доларів за переведення військового в тил: на Хмельниччині затримано двох прикордонників
Київ • УНН
Двох прикордонників затримано на Хмельниччині за вимагання 5,5 тис. доларів у колеги з бойового підрозділу за переведення до тилової частини. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.
На Хмельниччині затримано та повідомлено про підозру двом прикордонникам, які вимагали у колеги з бойового підрозділу хабар з переведення до тилової частини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону задокументовано корупційну схему переведення військового зі Сходу України до тилової частини
За даними слідства, інспектор прикордонної служби, який проходив службу на Сумщині, намагався за станом здоров’я перевестися до однієї з тилових частин. Незважаючи на неодноразові рапорти, рішення так і не ухвалювали.
Військовослужбовцю запропонували звернутися до полковника Держприкордонслужби, який навчався в ад’юнктурі військового вишу. Він пообіцяв посприяти у переведенні, але вимагав за це 5,5 тис. доларів США.
Військовий вимушено погодився, однак одразу повідомив правоохоронців. Для отримання грошей полковник залучив посередника, який перебував у районі бойових дій. Кошти він мав тимчасово зберігати до початку процедури переведення.
Після одержання всієї суми неправомірної вигоди обох прикордонників затримали. Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднаному з вимаганням та вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі перевіряється причетність інших осіб до злочину.
