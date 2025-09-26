Требовали 5,5 тыс. долларов за перевод военного в тыл: в Хмельницкой области задержаны два пограничника

$41.490.08
48.710.05
ukenru
09:01 • 174 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 12530 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 19886 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 23842 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 36439 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34090 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 66871 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42689 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61910 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60403 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.9м/с
48%
764мм
Популярные новости
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto26 сентября, 01:05 • 19539 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 5274 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 19759 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto03:46 • 15588 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 6702 просмотра
публикации
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 184 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 12536 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 19892 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 26536 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 32823 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Пэм Бонди
Хиллари Клинтон
Михаил Поплавский
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Австралия
Израиль
Реклама
УНН Lite
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 6764 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 27522 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 35659 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 69095 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 126721 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136
E-6 Mercury

Требовали 5,5 тыс. долларов за перевод военного в тыл: в Хмельницкой области задержаны два пограничника

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Два пограничника задержаны в Хмельницкой области за вымогательство 5,5 тыс. долларов у коллеги из боевого подразделения за перевод в тыловую часть. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством.

Требовали 5,5 тыс. долларов за перевод военного в тыл: в Хмельницкой области задержаны два пограничника

В Хмельницкой области задержаны и уведомлены о подозрении два пограничника, которые требовали у коллеги из боевого подразделения взятку за перевод в тыловую часть. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона задокументирована коррупционная схема перевода военного с Востока Украины в тыловую часть

- говорится в сообщении.

По данным следствия, инспектор пограничной службы, проходивший службу в Сумской области, пытался по состоянию здоровья перевестись в одну из тыловых частей. Несмотря на неоднократные рапорты, решение так и не принималось.

Военнослужащему предложили обратиться к полковнику Госпогранслужбы, который учился в адъюнктуре военного вуза. Он пообещал посодействовать в переводе, но требовал за это 5,5 тыс. долларов США.

Военный вынужденно согласился, однако сразу сообщил правоохранителям. Для получения денег полковник привлек посредника, который находился в районе боевых действий. Средства он должен был временно хранить до начала процедуры перевода.

После получения всей суммы неправомерной выгоды оба пограничника были задержаны. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенном с вымогательством и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас проверяется причастность других лиц к преступлению.

3 тыс. долларов за инвалидность: в Одесской области задержано руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах25.09.25, 13:56 • 3094 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Хмельницкая область
Сумская область
Генеральный прокурор Украины
Государственная пограничная служба Украины
Украина