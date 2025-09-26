Требовали 5,5 тыс. долларов за перевод военного в тыл: в Хмельницкой области задержаны два пограничника
Киев • УНН
Два пограничника задержаны в Хмельницкой области за вымогательство 5,5 тыс. долларов у коллеги из боевого подразделения за перевод в тыловую часть. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством.
В Хмельницкой области задержаны и уведомлены о подозрении два пограничника, которые требовали у коллеги из боевого подразделения взятку за перевод в тыловую часть. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона задокументирована коррупционная схема перевода военного с Востока Украины в тыловую часть
По данным следствия, инспектор пограничной службы, проходивший службу в Сумской области, пытался по состоянию здоровья перевестись в одну из тыловых частей. Несмотря на неоднократные рапорты, решение так и не принималось.
Военнослужащему предложили обратиться к полковнику Госпогранслужбы, который учился в адъюнктуре военного вуза. Он пообещал посодействовать в переводе, но требовал за это 5,5 тыс. долларов США.
Военный вынужденно согласился, однако сразу сообщил правоохранителям. Для получения денег полковник привлек посредника, который находился в районе боевых действий. Средства он должен был временно хранить до начала процедуры перевода.
После получения всей суммы неправомерной выгоды оба пограничника были задержаны. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенном с вымогательством и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Сейчас проверяется причастность других лиц к преступлению.
3 тыс. долларов за инвалидность: в Одесской области задержано руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах25.09.25, 13:56 • 3094 просмотра