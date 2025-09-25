3 тыс. долларов за инвалидность: в Одесской области задержано руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах
Киев • УНН
В Одесской области СБУ разоблачила коррупционную схему уклонения от мобилизации: задержаны руководитель и два члена «обновленной МСЭК», которые продавали фальшивые справки об инвалидности за $3000. Они помогали мужчинам избегать службы, оформляя фиктивные медицинские заключения.
Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации на юге Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одесской области задержаны руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
За суммы от 3 тыс. долларов США они оформляли для уклонистов безосновательные заключения о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности
Чтобы "штамповать" поддельные меддокументы, организатор сделки привлек членов экспертной команды – председательствующего врача-кардиолога и медицинского регистратора.
Задокументировано, как они получили "заказ" от по меньшей мере полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы.
Сотрудники СБУ задержали всех трех фигурантов "на горячем", когда им передавали очередные взятки за фейковые медзаключения.
Во время обысков у задержанных обнаружены черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения,
обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной
деятельности ВСУ и других военных формирований).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
