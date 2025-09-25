3 тыс. долларов за инвалидность: в Одесской области задержано руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах

$41.410.03
10:24 • 13100 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
06:48 • 17346 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 40562 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 45035 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 68026 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 52109 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 46130 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 41571 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 71916 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23209 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Популярные новости
Агент "АТЕШ" уничтожил бензовоз и УАЗ в воинской части под БердянскомVideo25 сентября, 02:45 • 33506 просмотра
Холодный воздух и дожди: прогноз погоды в Украине на 25 сентябряPhoto25 сентября, 03:07 • 32236 просмотра
На железной дороге обесточивания из-за вражеских обстрелов: задержки ряда поездов достигают 5 часов25 сентября, 05:22 • 41236 просмотра
6-летний мальчик устроил пожар в гипермаркете Киева: родителям грозит штрафPhotoVideo05:27 • 29560 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 20932 просмотра
публикации
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 8472 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 13090 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 10709 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 21245 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 40552 просмотра
УНН Lite
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 4176 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании06:17 • 15327 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 55566 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 114158 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 72651 просмотра
3 тыс. долларов за инвалидность: в Одесской области задержано руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

В Одесской области СБУ разоблачила коррупционную схему уклонения от мобилизации: задержаны руководитель и два члена «обновленной МСЭК», которые продавали фальшивые справки об инвалидности за $3000. Они помогали мужчинам избегать службы, оформляя фиктивные медицинские заключения.

3 тыс. долларов за инвалидность: в Одесской области задержано руководство "обновленной МСЭК", которое зарабатывало на уклонистах

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему уклонения от мобилизации на юге Украины. По результатам комплексных мероприятий в Одесской области задержаны руководитель и два члена местной экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (бывшая МСЭК), которые торговали фиктивными медсправками. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

За суммы от 3 тыс. долларов США они оформляли для уклонистов безосновательные заключения о якобы наличии тяжелых заболеваний с последующим установлением группы инвалидности

- говорится в сообщении.

Чтобы "штамповать" поддельные меддокументы, организатор сделки привлек членов экспертной команды – председательствующего врача-кардиолога и медицинского регистратора.

Задокументировано, как они получили "заказ" от по меньшей мере полусотни клиентов, которые надеялись избежать призыва или уволиться со службы.

Сотрудники СБУ задержали всех трех фигурантов "на горячем", когда им передавали очередные взятки за фейковые медзаключения.

Во время обысков у задержанных обнаружены черновые записи, личные дела призывников и смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
    • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

      Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17.09.25, 13:38 • 19867 просмотров

      Ольга Розгон

      Криминал и ЧП
      Одесская область
      Служба безопасности Украины
      Украина