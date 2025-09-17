25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой

За восемь месяцев 2025 года украинскую границу в обе стороны пересекли более 25 миллионов человек, и этот показатель превысил прошлогодний более чем на 5%. В то же время фиксируются сотни случаев незаконных попыток выезда за границу. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал о тенденциях пассажиропотока на границе с мирными странами и ситуации с незаконными попытками ее пересечения.

За восемь месяцев этого года мы зафиксировали около 25 миллионов пересечений государственной границы в обоих направлениях. Это более чем на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года - сообщил он.

По словам Демченко, распределение пассажиропотока было равномерным. Спикер заявил, что если брать суммарно, то четкого преимущества в выезде или въезде не было – соотношение держалось примерно 50 на 50. В отдельные месяцы преобладал выезд, в другие – въезд в Украину.

Наибольшее давление испытывает граница с Польшей.

Около половины всех пересечений приходится именно на польское направление. В летний период это традиционно вызывает очереди, особенно в июне–августе, когда пассажиропоток существенно возрастает. В сентябре же мы видим снижение – до 100–110 тысяч пересечений в будни и до 120 тысяч в выходные - подчеркнул Демченко.

В то же время, по словам спикера, незаконные попытки выезда за границу остаются серьезной проблемой:

"К сожалению, они продолжаются. Пик этого года мы зафиксировали в августе, когда было задержано наибольшее количество нарушителей. В сентябре их стало немного меньше, но тенденция все равно тревожная"

Демченко добавил, что ситуация повторяет прошлогоднюю.

В 2024-м больше всего незаконных пересечений было в июле, а с августа их количество начало снижаться вплоть до весны. Похоже, что в этом году динамика будет подобной - подытожил Демченко.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о сворачивании российского военного присутствия в Беларуси. Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, не зафиксировав непосредственных угроз для украинской границы.

По словам представителя ГПСУ Демченко, ежедневные обстрелы и российские попытки продвинуться вглубь территории Украины потерпели провал благодаря действиям украинских защитников.