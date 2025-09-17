$41.180.06
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 21406 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 72625 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22 • 95507 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08 • 48773 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 60046 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07 • 92431 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54 • 30977 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19 • 62616 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38763 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой

Киев • УНН

 • 592 просмотра

За восемь месяцев 2025 года украинскую границу пересекли более 25 миллионов человек, что на 5% больше, чем в прошлом году. Фиксируются сотни попыток незаконного пересечения, больше всего на польском направлении.

25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой

За восемь месяцев 2025 года украинскую границу в обе стороны пересекли более 25 миллионов человек, и этот показатель превысил прошлогодний более чем на 5%. В то же время фиксируются сотни случаев незаконных попыток выезда за границу. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал о тенденциях пассажиропотока на границе с мирными странами и ситуации с незаконными попытками ее пересечения.

За восемь месяцев этого года мы зафиксировали около 25 миллионов пересечений государственной границы в обоих направлениях. Это более чем на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года 

- сообщил он.

По словам Демченко, распределение пассажиропотока было равномерным. Спикер заявил, что если брать суммарно, то четкого преимущества в выезде или въезде не было – соотношение держалось примерно 50 на 50. В отдельные месяцы преобладал выезд, в другие – въезд в Украину.

Наибольшее давление испытывает граница с Польшей.

Около половины всех пересечений приходится именно на польское направление. В летний период это традиционно вызывает очереди, особенно в июне–августе, когда пассажиропоток существенно возрастает. В сентябре же мы видим снижение – до 100–110 тысяч пересечений в будни и до 120 тысяч в выходные 

- подчеркнул Демченко.

В то же время, по словам спикера, незаконные попытки выезда за границу остаются серьезной проблемой:

"К сожалению, они продолжаются. Пик этого года мы зафиксировали в августе, когда было задержано наибольшее количество нарушителей. В сентябре их стало немного меньше, но тенденция все равно тревожная"

Демченко добавил, что ситуация повторяет прошлогоднюю.

В 2024-м больше всего незаконных пересечений было в июле, а с августа их количество начало снижаться вплоть до весны. Похоже, что в этом году динамика будет подобной

- подытожил Демченко.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о сворачивании российского военного присутствия в Беларуси. Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, не зафиксировав непосредственных угроз для украинской границы. 

По словам представителя ГПСУ Демченко, ежедневные обстрелы и  российские попытки продвинуться вглубь территории Украины потерпели провал благодаря действиям украинских защитников. 

Степан Гафтко

Общество
Государственная граница Украины
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Польша