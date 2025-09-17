25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 11439 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 11100 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30 • 17644 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 20494 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 71084 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 94298 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 48472 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 59919 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 91594 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30934 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.7м/с
83%
749мм
Популярнi новини
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 18296 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 20699 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 38410 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 26835 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 18587 перегляди
Публікації
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 18764 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 71086 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 94300 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 48397 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 91595 перегляди
Актуальнi люди
Роберта Мецола
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 27594 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 33765 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 63771 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 61709 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 66100 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
AH-64 Apache

25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою

Київ • УНН

 • 314 перегляди

За вісім місяців 2025 року український кордон перетнули понад 25 мільйонів людей, що на 5% більше, ніж торік. Фіксуються сотні спроб незаконного перетину, найбільше на польському напрямку.

25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою

За вісім місяців 2025 року український кордон в обидві сторони перетнули понад 25 мільйонів людей, і цей показник перевищив минулорічний на понад 5%. Водночас фіксуються сотні випадків незаконних спроб виїзду за кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише УНН.

Деталі

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про тенденції пасажиропотоку на кордоні із мирними країнами та ситуацію з незаконними спробами його перетину.

За вісім місяців цього року ми зафіксували близько 25 мільйонів перетинів державного кордону в обох напрямках. Це на понад 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року 

- повідомив він.

За словами Демченка, розподіл пасажиропотоку був рівномірним. Речник заявив, що якщо брати сумарно, то чіткої переваги у виїзді чи в’їзді не було – співвідношення трималося приблизно 50 на 50. В окремі місяці переважав виїзд, в інші – в’їзд в Україну.

Найбільший тиск відчуває кордон із Польщею.

Близько половини всіх перетинів припадає саме на польський напрямок. У літній період це традиційно спричиняє черги, особливо в червні–серпні, коли пасажиропотік суттєво зростає. У вересні ж ми бачимо зниження – до 100–110 тисяч перетинів у будні та до 120 тисяч у вихідні 

- підкреслив Демченко.

Водночас, за словами речника, незаконні спроби виїзду за кордон залишаються серйозною проблемою:

"На жаль, вони продовжуються. Пік цього року ми зафіксували у серпні, коли було затримано найбільшу кількість порушників. У вересні їх стало трохи менше, але тенденція все одно тривожна"

Демченко додав, що ситуація повторює минулорічну.

У 2024-му найбільше незаконних перетинів було в липні, а з серпня їх кількість почала знижуватися аж до весни. Схоже, що цього року динаміка буде подібною

- підсумував Демченко.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про згортання російської військової присутності в білорусі. Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, не зафіксувавши безпосередніх загроз для українського кордону. 

За словами речника ДПСУ Демченка, щоденні обстріли та  російські спроби просунутися вглиб території України зазнали провалу завдяки діям українських захисників. 

Степан Гафтко

Суспільство
Державний кордон України
Білорусь
Державна прикордонна служба України
Україна
Польща