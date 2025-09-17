25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою
Київ • УНН
За вісім місяців 2025 року український кордон перетнули понад 25 мільйонів людей, що на 5% більше, ніж торік. Фіксуються сотні спроб незаконного перетину, найбільше на польському напрямку.
За вісім місяців 2025 року український кордон в обидві сторони перетнули понад 25 мільйонів людей, і цей показник перевищив минулорічний на понад 5%. Водночас фіксуються сотні випадків незаконних спроб виїзду за кордон. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише УНН.
Деталі
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про тенденції пасажиропотоку на кордоні із мирними країнами та ситуацію з незаконними спробами його перетину.
За вісім місяців цього року ми зафіксували близько 25 мільйонів перетинів державного кордону в обох напрямках. Це на понад 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року
За словами Демченка, розподіл пасажиропотоку був рівномірним. Речник заявив, що якщо брати сумарно, то чіткої переваги у виїзді чи в’їзді не було – співвідношення трималося приблизно 50 на 50. В окремі місяці переважав виїзд, в інші – в’їзд в Україну.
Найбільший тиск відчуває кордон із Польщею.
Близько половини всіх перетинів припадає саме на польський напрямок. У літній період це традиційно спричиняє черги, особливо в червні–серпні, коли пасажиропотік суттєво зростає. У вересні ж ми бачимо зниження – до 100–110 тисяч перетинів у будні та до 120 тисяч у вихідні
Водночас, за словами речника, незаконні спроби виїзду за кордон залишаються серйозною проблемою:
"На жаль, вони продовжуються. Пік цього року ми зафіксували у серпні, коли було затримано найбільшу кількість порушників. У вересні їх стало трохи менше, але тенденція все одно тривожна"
Демченко додав, що ситуація повторює минулорічну.
У 2024-му найбільше незаконних перетинів було в липні, а з серпня їх кількість почала знижуватися аж до весни. Схоже, що цього року динаміка буде подібною
Нагадаємо
За словами речника ДПСУ Демченка, щоденні обстріли та російські спроби просунутися вглиб території України зазнали провалу завдяки діям українських захисників.