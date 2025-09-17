"Плани ворога зірвано" - речник ДПСУ розповів про ситуацію на північних кордонах України з рф

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 9816 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 9038 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30 • 16088 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 19021 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 68549 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 92395 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 48006 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 59717 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 90287 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30882 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
93%
749мм
Популярнi новини
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 17042 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 19471 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 37182 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 25597 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 16423 перегляди
Публікації
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 16483 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 68552 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 92396 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 47135 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 90288 перегляди
Актуальнi люди
Роберта Мецола
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 26761 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 32998 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 63064 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 61045 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 65445 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
AH-64 Apache

"Плани ворога зірвано" - речник ДПСУ розповів про ситуацію на північних кордонах України з рф

Київ • УНН

 • 1716 перегляди

російські війська зазнали невдачі у спробах прорвати український кордон на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. Щоденні обстріли та атаки, включаючи використання дронів, не дозволили ворогу просунутися вглиб території України.

"Плани ворога зірвано" - речник ДПСУ розповів про ситуацію на північних кордонах України з рф

російським військам не вдалося прорвати український кордон на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, щоденні обстріли та спроби просунутися вглиб території України зазнали провалу завдяки діям українських захисників. Про це Демченко заявив під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація на прикордонних ділянках із росією залишається напруженою, однак ворогові не вдалося реалізувати свої плани прориву.

По кордону з росією - це і Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина – всі ці напрями щоденно піддаються обстрілам з боку росії. Артилерія, авіація, дрони – усе це використовується проти нашого прикордоння 

- зазначив Демченко.

За його словами, останнім часом агресор активізував атаки за допомогою безпілотників. 

Ми бачимо збільшення ударів із використанням FPV-дронів та скидів боєприпасів. Найбільше потерпають Сумщина і Харківщина, хоча на Чернігівщині обстріли також відбуваються щоденно 

- повідомив речник.

Водночас він наголосив, що спроби ворога просунутися піхотою виявилися безуспішними. Демченко сказав, що піхотних груп противника зараз суттєво менше. Вони намагаються атакувати позиції українських захисників, але, зазнавши великих втрат, не можуть досягти результатів. 

росіяни атакували пожежну частину у Дружківці в День рятівника17.09.25, 11:28 • 1510 переглядiв

Це заслуга кожного нашого воїна – від Збройних сил до прикордонників, які щоденно знищують противника

- сказав речник ДПСУ.

Демченко підкреслив, що росія не здатна прорвати оборону та поглибити вторгнення.

Ворог не може просунутися вглиб України. Його плани зірвано, і він змушений зменшувати активність після щоденних втрат у живій силі

- підсумував Демченко. 

Нагадаємо

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025" завершилися, не зафіксувавши безпосередніх загроз для українського кордону. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про згортання російської військової присутності в білорусі.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Харківська область
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область
Збройні сили України
Україна