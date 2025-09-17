"Плани ворога зірвано" - речник ДПСУ розповів про ситуацію на північних кордонах України з рф

російським військам не вдалося прорвати український кордон на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, щоденні обстріли та спроби просунутися вглиб території України зазнали провалу завдяки діям українських захисників. Про це Демченко заявив під час брифінгу, пише УНН.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ситуація на прикордонних ділянках із росією залишається напруженою, однак ворогові не вдалося реалізувати свої плани прориву.

По кордону з росією - це і Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина – всі ці напрями щоденно піддаються обстрілам з боку росії. Артилерія, авіація, дрони – усе це використовується проти нашого прикордоння

За його словами, останнім часом агресор активізував атаки за допомогою безпілотників.

Ми бачимо збільшення ударів із використанням FPV-дронів та скидів боєприпасів. Найбільше потерпають Сумщина і Харківщина, хоча на Чернігівщині обстріли також відбуваються щоденно

Водночас він наголосив, що спроби ворога просунутися піхотою виявилися безуспішними. Демченко сказав, що піхотних груп противника зараз суттєво менше. Вони намагаються атакувати позиції українських захисників, але, зазнавши великих втрат, не можуть досягти результатів.

росіяни атакували пожежну частину у Дружківці в День рятівника

Це заслуга кожного нашого воїна – від Збройних сил до прикордонників, які щоденно знищують противника

Демченко підкреслив, що росія не здатна прорвати оборону та поглибити вторгнення.

Ворог не може просунутися вглиб України. Його плани зірвано, і він змушений зменшувати активність після щоденних втрат у живій силі