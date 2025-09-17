росіяни атакували пожежну частину у Дружківці в День рятівника
Київ • УНН
Дрон атакував пожежну частину в Дружківці, вибивши ворота та пошкодивши фасад, але рятувальники встигли сховатися. Ніхто не постраждав, техніка залишилася цілою.
У Донецькій області російські війська завдали удару по пожежній частині у Дружківці у День рятівника, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.
Як зазначається, "дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад". "Та головне - рятувальники встигли сховатися в укритті. Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою", - вказали у ДСНС.
"Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших. Попри обстріли та постійну небезпеку, наші рятувальники не здаються. Вони знову виходять на службу, щоб допомагати людям!" - наголосили у ДСНС.
Доповнення
За даними ГУНП в області, минулої доби на Донеччині внаслідок ворожих атак одна людина загинула і 9 постраждали. За 16 вересня поліція зафіксувала 2 043 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів, руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 24 житлових будинки:
- по Костянтинівці росіяни завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією - вбили цивільну особу, ще п'ятьох людей поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 2 приватних будинки, аптеку, готель;
- у Лимані травмовано мирного жителя, пошкоджено магазин, господарську споруду, екскаватор;
- двоє поранених – у Райгородку, який ворог атакував БпЛА «Молнія-2»;
- у Старорайському ворожий FPV-дрон атакував тепловоз – поранено цивільну особу;
- у Дружківці обстрілами пошкоджено 6 приватних будинків, в Олексієво-Дружківці – 4 приватних оселі та волонтерський автомобіль;
- Краматорськ окупанти обстріляли БпЛА «Молнія-2» - пошкодили приватний будинок;
- по Святогірську росія вдарила з РСЗВ «Смерч» – руйнувань зазнали адмінбудівля та релігійна споруда. У Яровій та Маяках – по одному пошкодженому приватному будинку;
- у Білозерському пошкоджено приватну оселю.
Окрім того, встановлено інформацію про поранення двох цивільних осіб у Ямполі, які постраждали внаслідок обстрілу 15 вересня.