росіяни атакували пожежну частину у Дружківці в День рятівника

Ексклюзив
05:30 • 9744 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 10713 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 54163 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 79813 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 43664 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 57430 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 82015 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30470 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 61274 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38366 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом03:14
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептів08:16
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 79811 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 82015 перегляди
Кір Стармер
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Каш Патель
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
Угорщина
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км14 вересня, 09:45
Financial Times
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Tesla Model Y

росіяни атакували пожежну частину у Дружківці в День рятівника

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Дрон атакував пожежну частину в Дружківці, вибивши ворота та пошкодивши фасад, але рятувальники встигли сховатися. Ніхто не постраждав, техніка залишилася цілою.

росіяни атакували пожежну частину у Дружківці в День рятівника

У Донецькій області російські війська завдали удару по пожежній частині у Дружківці у День рятівника, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.

У День рятівника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині

- повідомили у ДСНС.

Як зазначається, "дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад". "Та головне - рятувальники встигли сховатися в укритті. Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою", - вказали у ДСНС.

"Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших. Попри обстріли та постійну небезпеку, наші рятувальники не здаються. Вони знову виходять на службу, щоб допомагати людям!" - наголосили у ДСНС.

Армія рф атакувала рятувальників на Київщині під час ліквідації наслідків влучання - ДСНС16.09.25, 07:14 • 4064 перегляди

Доповнення

За даними ГУНП в області, минулої доби на Донеччині внаслідок ворожих атак одна людина загинула і 9 постраждали. За 16 вересня поліція зафіксувала 2 043 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів, руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 24 житлових будинки:

  • по Костянтинівці росіяни завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією - вбили цивільну особу, ще п'ятьох людей поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 2 приватних будинки, аптеку, готель;
    • у Лимані травмовано мирного жителя, пошкоджено магазин, господарську споруду, екскаватор;
      • двоє поранених – у Райгородку, який ворог атакував БпЛА «Молнія-2»;
        • у Старорайському ворожий FPV-дрон атакував тепловоз – поранено цивільну особу;
          • у Дружківці обстрілами пошкоджено 6 приватних будинків, в Олексієво-Дружківці – 4 приватних оселі та волонтерський автомобіль;
            • Краматорськ окупанти обстріляли БпЛА «Молнія-2» - пошкодили приватний будинок;
              • по Святогірську росія вдарила з РСЗВ «Смерч» – руйнувань зазнали адмінбудівля та релігійна споруда. У Яровій та Маяках – по одному пошкодженому приватному будинку;
                • у Білозерському пошкоджено приватну оселю.

                  Окрім того, встановлено інформацію про поранення двох цивільних осіб у Ямполі, які постраждали внаслідок обстрілу 15 вересня.

                  Юлія Шрамко

                  Війна в Україні
                  Дружківка
                  Донецька область