росіяни атакували пожежну частину у Дружківці в День рятівника

У Донецькій області російські війська завдали удару по пожежній частині у Дружківці у День рятівника, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.

Як зазначається, "дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад". "Та головне - рятувальники встигли сховатися в укритті. Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою", - вказали у ДСНС.

"Це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших. Попри обстріли та постійну небезпеку, наші рятувальники не здаються. Вони знову виходять на службу, щоб допомагати людям!" - наголосили у ДСНС.

Доповнення

За даними ГУНП в області, минулої доби на Донеччині внаслідок ворожих атак одна людина загинула і 9 постраждали. За 16 вересня поліція зафіксувала 2 043 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 13 населених пунктів, руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 24 житлових будинки:

по Костянтинівці росіяни завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією - вбили цивільну особу, ще п'ятьох людей поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 2 приватних будинки, аптеку, готель;

у Лимані травмовано мирного жителя, пошкоджено магазин, господарську споруду, екскаватор;

двоє поранених – у Райгородку, який ворог атакував БпЛА «Молнія-2»;

у Старорайському ворожий FPV-дрон атакував тепловоз – поранено цивільну особу;

у Дружківці обстрілами пошкоджено 6 приватних будинків, в Олексієво-Дружківці – 4 приватних оселі та волонтерський автомобіль;

Краматорськ окупанти обстріляли БпЛА «Молнія-2» - пошкодили приватний будинок;

по Святогірську росія вдарила з РСЗВ «Смерч» – руйнувань зазнали адмінбудівля та релігійна споруда. У Яровій та Маяках – по одному пошкодженому приватному будинку;

у Білозерському пошкоджено приватну оселю.

Окрім того, встановлено інформацію про поранення двох цивільних осіб у Ямполі, які постраждали внаслідок обстрілу 15 вересня.