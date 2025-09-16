Армія рф атакувала рятувальників на Київщині під час ліквідації наслідків влучання - ДСНС
Київ • УНН
Вночі 16 вересня на Київщині ворожа атака БпЛА спричинила пожежу на стоянці торговельного центру. Під час гасіння агресор повторно вдарив, пошкодивши два пожежно-рятувальні автомобілі.
У ніч на 16 вересня на Київщині внаслідок ворожої атаки дронами сталася пожежа на стоянці торговельного центру. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі
Вогонь вдалося загасити. До робіт було залучено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.
Нагадаємо
У ніч проти 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. В одному з районів міста виникла пожежа.
