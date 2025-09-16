Армія рф атакувала рятувальників на Київщині під час ліквідації наслідків влучання - ДСНС

$41.280.03
48.390.12
ukenru
15 вересня, 17:38 • 30702 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 41275 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 31063 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 35339 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 36044 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 65492 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 40222 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 34006 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 37403 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 60220 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
87%
753мм
Популярнi новини
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник15 вересня, 18:37 • 12865 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 13388 перегляди
Кабмін провів низку кадрових призначень: хто втратив, а хто отримав посади15 вересня, 19:44 • 7374 перегляди
курськ під масованим нальотом безпілотників: у місті лунають вибухи15 вересня, 21:30 • 4476 перегляди
Відомо про одного загиблого та семеро поранених: деталі масованого удару по ЗапоріжжюVideo22:34 • 10887 перегляди
Публікації
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 13424 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 40881 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 44663 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 65492 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 38787 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 29377 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 29717 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 35431 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 41343 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 91157 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
E-6 Mercury
Детонатор

Армія рф атакувала рятувальників на Київщині під час ліквідації наслідків влучання - ДСНС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Вночі 16 вересня на Київщині ворожа атака БпЛА спричинила пожежу на стоянці торговельного центру. Під час гасіння агресор повторно вдарив, пошкодивши два пожежно-рятувальні автомобілі.

Армія рф атакувала рятувальників на Київщині під час ліквідації наслідків влучання - ДСНС

У ніч на 16 вересня на Київщині внаслідок ворожої атаки дронами сталася пожежа на стоянці торговельного центру. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі

- йдеться у дописі.

Вогонь вдалося загасити. До робіт було залучено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо

У ніч проти 16 вересня внаслідок російського удару по Запоріжжю пошкоджено автомобілі, будівлі та інфраструктуру. В одному з районів міста виникла пожежа.

Ворог обстріляв рятувальників на Запоріжжі: пошкоджено пожежне авто15.09.25, 18:09 • 2538 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиївська область
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя