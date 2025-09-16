Армія рф атакувала рятувальників на Київщині під час ліквідації наслідків влучання - ДСНС

У ніч на 16 вересня на Київщині внаслідок ворожої атаки дронами сталася пожежа на стоянці торговельного центру. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі