Армия РФ атаковала спасателей в Киевской области во время ликвидации последствий попадания - ГСЧС

В ночь на 16 сентября в Киевской области в результате вражеской атаки дронами произошел пожар на стоянке торгового центра. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля