Армия РФ атаковала спасателей в Киевской области во время ликвидации последствий попадания - ГСЧС
Киев • УНН
Ночью 16 сентября в Киевской области вражеская атака БпЛА вызвала пожар на стоянке торгового центра. Во время тушения агрессор повторно ударил, повредив два пожарно-спасательных автомобиля.
Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля
Огонь удалось потушить. К работам были привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники.
В ночь на 16 сентября в результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. В одном из районов города возник пожар.
