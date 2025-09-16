$41.280.03
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзивы
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44
Армия РФ атаковала спасателей в Киевской области во время ликвидации последствий попадания - ГСЧС

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Ночью 16 сентября в Киевской области вражеская атака БпЛА вызвала пожар на стоянке торгового центра. Во время тушения агрессор повторно ударил, повредив два пожарно-спасательных автомобиля.

Армия РФ атаковала спасателей в Киевской области во время ликвидации последствий попадания - ГСЧС

В ночь на 16 сентября в Киевской области в результате вражеской атаки дронами произошел пожар на стоянке торгового центра. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Ночью 16 сентября в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего повреждены два пожарно-спасательных автомобиля

- говорится в сообщении.

Огонь удалось потушить. К работам были привлечены 13 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним

В ночь на 16 сентября в результате российского удара по Запорожью повреждены автомобили, здания и инфраструктура. В одном из районов города возник пожар.

Вероника Марченко

