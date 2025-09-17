россияне атаковали пожарную часть в Дружковке в День спасателя
Киев • УНН
Дрон атаковал пожарную часть в Дружковке, выбив ворота и повредив фасад, но спасатели успели спрятаться. Никто не пострадал, техника осталась целой.
В Донецкой области российские войска нанесли удар по пожарной части в Дружковке в День спасателя, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.
В День спасателя россияне ударили по пожарной части в Дружковке Донецкой области
Как отмечается, "дрон атаковал здание: взрывной волной выбило въездные ворота гаража, обломки посекли фасад". "Но главное - спасатели успели спрятаться в укрытии. Никто не пострадал. Техника также осталась целой", - указали в ГСЧС.
"Это уже не впервые, когда россияне целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям. И особенно цинично, что сделали это они именно в профессиональный праздник тех, кто ежедневно бережет жизни других. Несмотря на обстрелы и постоянную опасность, наши спасатели не сдаются. Они снова выходят на службу, чтобы помогать людям!" - подчеркнули в ГСЧС.
Дополнение
По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки в Донецкой области в результате вражеских атак один человек погиб и 9 пострадали. За 16 сентября полиция зафиксировала 2 043 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 13 населенных пунктов, разрушениям подверглись 39 гражданских объектов, из них 24 жилых дома:
- по Константиновке россияне нанесли 10 ударов бомбами, дронами и артиллерией - убили гражданское лицо, еще пятерых человек ранили. Повреждены 7 многоквартирных и 2 частных дома, аптека, гостиница;
- в Лимане травмирован мирный житель, повреждены магазин, хозяйственная постройка, экскаватор;
- двое раненых – в Райгородке, который враг атаковал БпЛА «Молния-2»;
- в Старорайском вражеский FPV-дрон атаковал тепловоз – ранен гражданский;
- в Дружковке обстрелами повреждены 6 частных домов, в Алексеево-Дружковке – 4 частных дома и волонтерский автомобиль;
- Краматорск оккупанты обстреляли БпЛА «Молния-2» - повредили частный дом;
- по Святогорску россия ударила из РСЗО «Смерч» – разрушениям подверглись админздание и религиозное сооружение. В Яровой и Маяках – по одному поврежденному частному дому;
- в Белозерском поврежден частный дом.
Кроме того, установлена информация о ранении двух гражданских лиц в Ямполе, пострадавших в результате обстрела 15 сентября.