"Планы врага сорваны" - представитель ГПСУ рассказал о ситуации на северных границах Украины с рф

Киев • УНН

 • 1752 просмотра

российские войска потерпели неудачу в попытках прорвать украинскую границу в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Ежедневные обстрелы и атаки, включая использование дронов, не позволили врагу продвинуться вглубь территории Украины.

"Планы врага сорваны" - представитель ГПСУ рассказал о ситуации на северных границах Украины с рф

российским войскам не удалось прорвать украинскую границу в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, ежедневные обстрелы и попытки продвинуться вглубь территории Украины потерпели провал благодаря действиям украинских защитников. Об этом Демченко заявил во время брифинга, пишет УНН.

Подробности

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что ситуация на приграничных участках с россией остается напряженной, однако врагу не удалось реализовать свои планы прорыва.

По границе с россией – это и Черниговщина, и Сумщина, и Харьковщина – все эти направления ежедневно подвергаются обстрелам со стороны россии. Артиллерия, авиация, дроны – все это используется против нашего приграничья 

- отметил Демченко.

По его словам, в последнее время агрессор активизировал атаки с помощью беспилотников. 

Мы видим увеличение ударов с использованием FPV-дронов и сбросов боеприпасов. Больше всего страдают Сумщина и Харьковщина, хотя на Черниговщине обстрелы также происходят ежедневно 

- сообщил спикер.

В то же время он подчеркнул, что попытки врага продвинуться пехотой оказались безуспешными. Демченко сказал, что пехотных групп противника сейчас существенно меньше. Они пытаются атаковать позиции украинских защитников, но, понеся большие потери, не могут достичь результатов. 

Это заслуга каждого нашего воина – от Вооруженных сил до пограничников, которые ежедневно уничтожают противника

- сказал представитель ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что россия не способна прорвать оборону и углубить вторжение.

Враг не может продвинуться вглубь Украины. Его планы сорваны, и он вынужден уменьшать активность после ежедневных потерь в живой силе

- подытожил Демченко. 

Напомним

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" завершились, не зафиксировав непосредственных угроз для украинской границы. Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил о сворачивании российского военного присутствия в беларуси.

