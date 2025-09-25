3 тис. доларів за інвалідність: на Одещині затримано керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах

$41.410.03
10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля Бердянська 25 вересня, 02:45
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересня 25 вересня, 03:07
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин 25 вересня, 05:22
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штраф 25 вересня, 05:27
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить 10:50
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту 10:24
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть 10:14
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Ілан Шор
Руслан Стефанчук
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Китай
Франція
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень 10:47
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії 06:17
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови 23 вересня, 12:00
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду 22 вересня, 11:26
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США 22 вересня, 10:56
Financial Times
BFM TV
МіГ-31
The Guardian
Свіфт

3 тис. доларів за інвалідність: на Одещині затримано керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

На Одещині СБУ викрила корупційну схему ухилення від мобілізації: затримано керівника та двох членів «оновленої МСЕК», які продавали фальшиві довідки про інвалідність за $3000. Вони допомагали чоловікам уникати служби, оформлюючи фіктивні медичні висновки.

3 тис. доларів за інвалідність: на Одещині затримано керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах

Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації на півдні України. За результатами комплексних заходів в Одеській області затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

За суми від 3 тис. доларів США вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності

- йдеться у повідомленні.

Щоб "штампувати" підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.

Задокументовано, як вони отримали "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів "на гарячому", коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки.

Під час обшуків у затриманих виявлено чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
    • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

      Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      25 мільйонів перетинів та сотні порушників: речник ДПСУ розповів, що відбувається на кордоні з ЄС та Молдовою 17.09.25, 13:38

