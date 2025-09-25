3 тис. доларів за інвалідність: на Одещині затримано керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах
Київ • УНН
На Одещині СБУ викрила корупційну схему ухилення від мобілізації: затримано керівника та двох членів «оновленої МСЕК», які продавали фальшиві довідки про інвалідність за $3000. Вони допомагали чоловікам уникати служби, оформлюючи фіктивні медичні висновки.
Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації на півдні України. За результатами комплексних заходів в Одеській області затримано керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), які торгували фіктивними меддовідками. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
За суми від 3 тис. доларів США вони оформлювали для ухилянтів безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності
Щоб "штампувати" підроблені меддокументи, організатор оборудки залучив членів експертної команди – головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора.
Задокументовано, як вони отримали "замовлення" від щонайменше півсотні клієнтів, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби.
Співробітники СБУ затримали всіх трьох фігурантів "на гарячому", коли їм передавали чергові хабарі за фейкові медвисновки.
Під час обшуків у затриманих виявлено чорнові записи, особові справи призовників і смартфони із доказами незаконної діяльності.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній
діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
