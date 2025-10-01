Требовал 15 тыс. долларов за перевод военного в тыл: задержан мужчина, хваставшийся связями в Минобороны

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачен мужчина, предлагавший неправомерные услуги по влиянию на кадровые решения в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

По материалам следствия, житель города Киева вступил в контакт с мобилизованным военнослужащим боевого подразделения, которому пообещал содействие в переводе на тыловую должность. Он заявил, что имеет связи среди командования и должностных лиц Министерства обороны Украины.

За свое "содействие" требовал 15 000 долларов США.

Военнослужащий отказался от предложения и сообщил о нем правоохранителям. После передачи денежных средств правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

