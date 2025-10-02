У Львові стався вибух газу в житловому будинку: постраждала одна жінка
Київ • УНН
У Львові на вулиці Кокорудзи, 12 стався вибух газу, зруйнувавши одну квартиру та поранивши жінку. Пошкодження також зафіксовано в сусідніх квартирах, де вибито вікна.
У будинку на вулиці Кокорудзи, 12 у Львові стався вибух газу в одній з квартир. Про це повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко у Facebook, пише УНН.
Деталі
За інформацією посадовця, попередньо зруйнована одна квартира, постраждала одна жінка, якій надають медичну допомогу. Вибух також пошкодив сусідні квартири – там вибиті вікна.
На місце події прибули представники районної адміністрації та департаменту ЖКГ.
Москаленко подякував ДСНС та поліції за швидку реакцію. Він уточнив, що повідомлення про постраждалі школи не відповідають дійсності. Дітей, які перебували поруч, евакуювали на подвір’я після того, як вони почули звук вибуху.
На Львівщині водії рейсового автобуса організували незаконне переправлення військовозобов'язаних до Польщі02.10.25, 13:11 • 748 переглядiв