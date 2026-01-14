В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший

В Киеве произошел взрыв газовой смеси в квартире многоэтажки, мужчина получил ожоги, разрушен балкон, сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве в среду, пишет УНН.

Подробности

14 января в 01:16 поступило сообщение о взрыве на улице Степана Рудницкого.

"В одной из квартир на 1-м этаже многоэтажки произошел взрыв газовой смеси, с последующим горением и разрушением балкона. Во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину, предварительно с ожогами и передали медикам. В 01:46 пожар ликвидирован на площади 10 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

Причины происшествия будут устанавливать правоохранители.

