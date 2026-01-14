В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший

$43.180.08
13 января, 19:36 • 23507 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 28115 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 26314 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 29160 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 43441 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 26826 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 30200 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 35601 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 51090 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38739 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзивы
Реальное число погибших в Иране может достигать 20 тысяч человек - CBS News13 января, 21:59 • 7884 просмотра
"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода FordVideo13 января, 22:32 • 6426 просмотра
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица13 января, 23:03 • 10787 просмотра
Бухарест готов к объединению с Молдовой, если Кишинев этого пожелает - советник президента Румынии14 января, 00:09 • 4470 просмотра
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo01:53 • 14759 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?07:00 • 1610 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 23501 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 43435 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 38167 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 71211 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 15868 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 51018 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 44445 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 49470 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 51068 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв газовой смеси на первом этаже многоэтажки. Мужчину с ожогами спасли, пожар ликвидирован на площади 10 кв. м.

В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавший

В Киеве произошел взрыв газовой смеси в квартире многоэтажки, мужчина получил ожоги, разрушен балкон, сообщили в ГУ ГСЧС в Киеве в среду, пишет УНН.

Подробности

14 января в 01:16 поступило сообщение о взрыве на улице Степана Рудницкого.

"В одной из квартир на 1-м этаже многоэтажки произошел взрыв газовой смеси, с последующим горением и разрушением балкона. Во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину, предварительно с ожогами и передали медикам. В 01:46 пожар ликвидирован на площади 10 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

Причины происшествия будут устанавливать правоохранители.

Взрыв газа в Одесской области: двое пострадавших07.12.25, 21:47 • 6297 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Энергетика
Киев