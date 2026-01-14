В Киеве мужчина бросил гранату в хостеле во время конфликта, ему грозит 15 лет тюрьмы

Фото: ГУНП Украины в Киеве

В Киеве в ночь с 8 на 9 января, во время масштабного вражеского обстрела произошел взрыв в одном из хостелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичное ГУНП Украины.

Подробности

По данным правоохранителей, взрыв произошел в одном из хостелов на улице Жилянской. Полицейские установили, что между двумя жильцами хостела произошел конфликт.

Мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкогольные напитки, после чего поссорились. Тогда один из них достал гранату и бросил ее в сторону другого. В результате взрыва никто не пострадал: 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате - говорится в сообщении.

Впоследствии был задержан 27-летний мужчина - другой участник инцидента. Ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 - покушение на умышленное убийство.

В случае доказательства его вины судом, задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним

