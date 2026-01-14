$43.180.08
08:52
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
В Киеве мужчина бросил гранату в хостеле во время конфликта, ему грозит 15 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 466 просмотра

В Киеве в хостеле на улице Жилянской мужчина бросил гранату в другого после совместного употребления алкоголя. Полиция задержала 27-летнего подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина бросил гранату в хостеле во время конфликта, ему грозит 15 лет тюрьмы
Фото: ГУНП Украины в Киеве

В Киеве в ночь с 8 на 9 января, во время масштабного вражеского обстрела произошел взрыв в одном из хостелов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичное ГУНП Украины.

Подробности

По данным правоохранителей, взрыв произошел в одном из хостелов на улице Жилянской. Полицейские установили, что между двумя жильцами хостела произошел конфликт.

Мужчины недавно приехали в столицу, вместе употребляли алкогольные напитки, после чего поссорились. Тогда один из них достал гранату и бросил ее в сторону другого. В результате взрыва никто не пострадал: 42-летний мужчина успел спрятаться в соседней комнате

- говорится в сообщении.

Впоследствии был задержан 27-летний мужчина - другой участник инцидента. Ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 - покушение на умышленное убийство.

В случае доказательства его вины судом, задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним

14 января в Киеве произошел взрыв газовой смеси в квартире многоэтажки. В результате взрыва мужчина получил ожоги, также разрушен балкон.

Евгений Устименко

