На Буковині водій намагався втекти і травмував поліцейського, його затримали із стріляниною

14:09 • 728 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 3064 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 5868 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 48697 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 31466 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 46239 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 60516 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52284 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 60740 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31413 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" вивели з ладу антени РЕБ під СевастополемVideo26 лютого, 04:31 • 5148 перегляди
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 34134 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 29862 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 27718 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 29214 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 3064 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 3200 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 48697 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 60740 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 65928 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Вінницька область
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 27774 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 45907 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 48706 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 53317 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 53663 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian

На Буковині водій намагався втекти і травмував поліцейського, його затримали із стріляниною

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Чернівецькій області чоловік відмовився пред'явити документи та спробував наїхати на правоохоронців. Його затримали із застосуванням зброї, виявивши, що він перебував у розшуку за ухилення від призову.

На Буковині водій намагався втекти і травмував поліцейського, його затримали із стріляниною

У Чернівецькій області чоловік відмовився пред'явити документи і спробував наїхати на правоохоронців, намагаючись втекти. Його затримали із застосуванням зброї. Як повідомили у поліції Чернівецької області, порушник перебував у розшуку за ухилення від призову, передає УНН.

Деталі

Інцидент трапився у місті Сторожинець. Під час виконання службових обов’язків правоохоронці зупинили для перевірки документів автомобіль Ford. Однак водій відмовився пред’явити документи та назвати свої анкетні дані. Проігнорувавши законні вимоги поліцейських, кермувальник намагався на них наїхати, після чого спробував утекти. Унаслідок події один із працівників поліції отримав травму ноги.

Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши кілька пострілів по задньому колесу транспортного засобу. Унаслідок застосування зброї постраждалих немає.

Попри пошкоджене колесо, водій продовжив рух та намагався втекти, однак невдовзі поліцейські затримали його у процесуальному порядку.

Порушником виявився 41-річний чоловік, який перебуває у розшуку за ухилення від призову, мобілізації та військового обліку.

Додамо

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію події. Досудове розслідування триває.

Під Києвом чоловік погрожував гранатою перехожим і поліцейським: правоохоронці застосували зброю26.01.26, 17:13 • 4069 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Чернівецька область
Національна поліція України