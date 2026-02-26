На Буковині водій намагався втекти і травмував поліцейського, його затримали із стріляниною
У Чернівецькій області чоловік відмовився пред'явити документи та спробував наїхати на правоохоронців. Його затримали із застосуванням зброї, виявивши, що він перебував у розшуку за ухилення від призову.
Деталі
Інцидент трапився у місті Сторожинець. Під час виконання службових обов’язків правоохоронці зупинили для перевірки документів автомобіль Ford. Однак водій відмовився пред’явити документи та назвати свої анкетні дані. Проігнорувавши законні вимоги поліцейських, кермувальник намагався на них наїхати, після чого спробував утекти. Унаслідок події один із працівників поліції отримав травму ноги.
Правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши кілька пострілів по задньому колесу транспортного засобу. Унаслідок застосування зброї постраждалих немає.
Попри пошкоджене колесо, водій продовжив рух та намагався втекти, однак невдовзі поліцейські затримали його у процесуальному порядку.
Порушником виявився 41-річний чоловік, який перебуває у розшуку за ухилення від призову, мобілізації та військового обліку.
Додамо
Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.
Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію події. Досудове розслідування триває.
