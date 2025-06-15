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ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов и уничтожили сотни единиц вражеской техники

Киев • УНН

 • 996 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи российских военных, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники. Среди потерь противника - артиллерийские системы, БПЛА и автотехника.

ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов и уничтожили сотни единиц вражеской техники

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще более 1000 военных российской оккупационной армии, а также несколько сотен единиц вражеской техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 1003860 (+1170) человек ликвидировано
    • танков – 10937 (0)
      • боевых бронированных машин – 22804 (+6)
        • артиллерийских систем – 29190 (+33)
          • РСЗО – 1418 (+1)
            • средства ПВО – 1186 (+1)
              • самолетов – 416 (0)
                • вертолетов – 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40709 (+123)
                    • крылатые ракеты – 3337 (0)
                      • корабли / катера – 28 (0)
                        • подводные лодки – 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 52017 (+89)
                            • специальная техника – 3915 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда дронами уничтожили девять вражеских транспортных средств, антенны связи и полевой склад с БК. Также поражены позиции и укрытия противника.

                              Оккупанты 178 раз атаковали позиции ВСУ: ожесточенные бои на Покровском направлении14.06.25, 23:42 • 2266 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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