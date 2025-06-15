ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов и уничтожили сотни единиц вражеской техники

За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще более 1000 военных российской оккупационной армии, а также несколько сотен единиц вражеской техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава – 1003860 (+1170) человек ликвидировано

танков – 10937 (0)

боевых бронированных машин – 22804 (+6)

артиллерийских систем – 29190 (+33)

РСЗО – 1418 (+1)

средства ПВО – 1186 (+1)

самолетов – 416 (0)

вертолетов – 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40709 (+123)

крылатые ракеты – 3337 (0)

корабли / катера – 28 (0)

подводные лодки – 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн – 52017 (+89)

специальная техника – 3915 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда дронами уничтожили девять вражеских транспортных средств, антенны связи и полевой склад с БК. Также поражены позиции и укрытия противника.

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