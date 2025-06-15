ВСУ ликвидировали более 1000 оккупантов и уничтожили сотни единиц вражеской техники
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали более тысячи российских военных, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники. Среди потерь противника - артиллерийские системы, БПЛА и автотехника.
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали еще более 1000 военных российской оккупационной армии, а также несколько сотен единиц вражеской техники. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – 1003860 (+1170) человек ликвидировано
- танков – 10937 (0)
- боевых бронированных машин – 22804 (+6)
- артиллерийских систем – 29190 (+33)
- РСЗО – 1418 (+1)
- средства ПВО – 1186 (+1)
- самолетов – 416 (0)
- вертолетов – 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40709 (+123)
- крылатые ракеты – 3337 (0)
- корабли / катера – 28 (0)
- подводные лодки – 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 52017 (+89)
- специальная техника – 3915 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда дронами уничтожили девять вражеских транспортных средств, антенны связи и полевой склад с БК. Также поражены позиции и укрытия противника.
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