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Автівки, гаубиця, засоби зв’язку: українські захисники показали нищення ворожої техніки на фронті

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону дронами знищили дев’ять ворожих транспортних засобів, антени зв’язку та польовий склад з БК. Також уражено позиції та укриття противника.

Автівки, гаубиця, засоби зв’язку: українські захисники показали нищення ворожої техніки на фронті

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону за допомогою дронів знищили дев’ять ворожих транспортних засобів. Відповідне відео оприлюднило в Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що також знищено антени зв’язку, польовий склад з БК,  уражено вісім позицій і чотири укриття противника.

Також військові показали, як оператори FPV-дронів окремого загону "Крила Омеги" знищують гаубицю противника.

На іншому відео військові демонструють знищення пілотами FPV-дронів засобів зв’язку противника.

Нагадаємо

Раніше воїни 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ, які діють на Курщині у складі зведеного загону БПС 78 ОДШП "Джміль", виявили та знищили склад протитанкових мін ворога. Відповідне відео військові опублікували у Telegram.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Збройні сили України
Харків
Tesla
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