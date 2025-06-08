Прикордонники показали, як FPV-дронами зупинили прорив окупантів на мотоциклах і багі біля Вовчанська

Бійці Державної прикордонної служби України (ДПСУ) показали, як за допомогою FPV-дронів зупинили спробу російських окупантів прорватися на легкій техніці до українських позицій на Вовчанському напрямку. Відповідне відео оприлюднене у Telegram-каналі ДПСУ, повідомляє УНН.

Зазначається, що росіяни дедалі частіше вдаються до штурмів на мотоциклах і багі. Один з таких епізодів зафіксували бійці бригади "Форпост".

Групи противника на великій швидкості намагалися прорватися до позицій оборонців, але за лічені секунди опиняються під прицільним ударом операторів FPV-дронів

Прикордонники вказують, що ці спроби проривів відбуваються цілодобово.

Окупанти прагнуть використати фактор швидкості та раптовості, аби дезорієнтувати українських захисників і завдати удару по укріпленнях. Втім розрахунок на несподіванку не працює – прикордонники демонструють холодну витримку, влучність і технологічну перевагу