Прикордонники показали, як FPV-дронами зупинили прорив окупантів на мотоциклах і багі біля Вовчанська
Київ • УНН
Прикордонники за допомогою FPV-дронів зірвали спробу росіян прорватися на легкій техніці до українських позицій на Вовчанському напрямку. Окупанти намагались використати фактор раптовості.
Бійці Державної прикордонної служби України (ДПСУ) показали, як за допомогою FPV-дронів зупинили спробу російських окупантів прорватися на легкій техніці до українських позицій на Вовчанському напрямку. Відповідне відео оприлюднене у Telegram-каналі ДПСУ, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни дедалі частіше вдаються до штурмів на мотоциклах і багі. Один з таких епізодів зафіксували бійці бригади "Форпост".
Групи противника на великій швидкості намагалися прорватися до позицій оборонців, але за лічені секунди опиняються під прицільним ударом операторів FPV-дронів
Прикордонники вказують, що ці спроби проривів відбуваються цілодобово.
Окупанти прагнуть використати фактор швидкості та раптовості, аби дезорієнтувати українських захисників і завдати удару по укріпленнях. Втім розрахунок на несподіванку не працює – прикордонники демонструють холодну витримку, влучність і технологічну перевагу
Нагадаємо
Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина". На записі зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".
ССО "мінуснули" ворожу групу на кордоні рф та взяли полоненого на Курському напрямку: показали відео07.06.25, 15:00 • 2616 переглядiв