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Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл
12:58 • 12133 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

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СБУ показала унікальне відео удару FPV-дрона по Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая"

Київ • УНН

 • 2230 перегляди

СБУ оприлюднила відео спецоперації "Павутина", де FPV-дрон вражає російський бомбардувальник Ту-22М3. Вартість ураженої техніки перевищує 7 млрд доларів.

СБУ показала унікальне відео удару FPV-дрона по Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая"

Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина", передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

На записі зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".

Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.

Операція "Павутина": пошкоджені та знищені бомбардувальники рф на авіабазі "белая" - свіжі дані супутника04.06.25, 15:54 • 1976 переглядiв

Нагадаємо

СБУ завдала таких ударів одразу по 4 військових аеродромах рашистів: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Цією операцією безпосередньо керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

Зеленський: російські водії вантажівок не знали про роль у спецоперації "Павутина"07.06.25, 11:00 • 2768 переглядiв

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Спецоперація "Павутина": рф знадобляться роки на заміну втрачених бомбардувальників - Reuters07.06.25, 14:55 • 2260 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Іл-78
Ту-160
Ту-95
Ту-22М
Малюк Василь Васильович
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
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