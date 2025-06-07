СБУ показала унікальне відео удару FPV-дрона по Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая"
Київ • УНН
СБУ оприлюднила відео спецоперації "Павутина", де FPV-дрон вражає російський бомбардувальник Ту-22М3. Вартість ураженої техніки перевищує 7 млрд доларів.
Служба безпеки України оприлюднила нове ексклюзивне відео зі своєї спецоперації "Павутина", передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
На записі зафіксовано повний шлях одного із FPV-дронів СБУ з моменту старту з даху модульного будинку до ураження російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Бєлая".
Зокрема, на відео видно, як безпілотник пролітає значну відстань та без перешкод залітає на територію летовища, з якого уже підіймається дим від раніше уражених літаків.
Операція "Павутина": пошкоджені та знищені бомбардувальники рф на авіабазі "белая" - свіжі дані супутника04.06.25, 15:54 • 1976 переглядiв
Нагадаємо
СБУ завдала таких ударів одразу по 4 військових аеродромах рашистів: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.
Цією операцією безпосередньо керував Голова СБУ Василь Малюк за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.
Зеленський: російські водії вантажівок не знали про роль у спецоперації "Павутина"07.06.25, 11:00 • 2768 переглядiв
Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США.
Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".
Спецоперація "Павутина": рф знадобляться роки на заміну втрачених бомбардувальників - Reuters07.06.25, 14:55 • 2260 переглядiв