СБУ показала уникальное видео удара FPV-дрона по Ту-22М3 на аэродроме "Белая"

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина", передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэродрома, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Операция "Паутина": повреждены и уничтожены бомбардировщики рф на авиабазе "белая" - свежие данные спутника

Напомним

СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Этой операцией непосредственно руководил Председатель СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Зеленский: российские водители грузовиков не знали о роли в спецоперации "Паутина"

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Спецоперация "Паутина": рф понадобятся годы на замену утраченных бомбардировщиков - Reuters