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Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел
12:58 • 8816 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

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СБУ показала уникальное видео удара FPV-дрона по Ту-22М3 на аэродроме "Белая"

Киев • УНН

 • 1800 просмотра

СБУ обнародовала видео спецоперации "Паутина", где FPV-дрон поражает российский бомбардировщик Ту-22М3. Стоимость пораженной техники превышает 7 млрд долларов.

СБУ показала уникальное видео удара FPV-дрона по Ту-22М3 на аэродроме "Белая"

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина", передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэродрома, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

Операция "Паутина": повреждены и уничтожены бомбардировщики рф на авиабазе "белая" - свежие данные спутника04.06.25, 15:54 • 1970 просмотров

Напомним

СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Этой операцией непосредственно руководил Председатель СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.

Зеленский: российские водители грузовиков не знали о роли в спецоперации "Паутина"07.06.25, 11:00 • 2648 просмотров

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Спецоперация "Паутина": рф понадобятся годы на замену утраченных бомбардировщиков - Reuters07.06.25, 14:55 • 2050 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский
Tesla
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