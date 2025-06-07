СБУ показала уникальное видео удара FPV-дрона по Ту-22М3 на аэродроме "Белая"
Киев • УНН
СБУ обнародовала видео спецоперации "Паутина", где FPV-дрон поражает российский бомбардировщик Ту-22М3. Стоимость пораженной техники превышает 7 млрд долларов.
Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина", передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".
В частности, на видео видно, как беспилотник пролетает значительное расстояние и беспрепятственно залетает на территорию аэродрома, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.
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Напомним
СБУ нанесла такие удары сразу по 4 военным аэродромам рашистов: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.
Этой операцией непосредственно руководил Председатель СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского.
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Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.
Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
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