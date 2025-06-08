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Пограничники показали, как FPV-дронами остановили прорыв оккупантов на мотоциклах и багги возле Волчанска

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Пограничники с помощью FPV-дронов сорвали попытку россиян прорваться на легкой технике к украинским позициям на Волчанском направлении. Оккупанты пытались использовать фактор внезапности.

Пограничники показали, как FPV-дронами остановили прорыв оккупантов на мотоциклах и багги возле Волчанска

Бойцы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) показали, как с помощью FPV-дронов остановили попытку российских оккупантов прорваться на легкой технике к украинским позициям на Волчанском направлении. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне все чаще прибегают к штурмам на мотоциклах и баги. Один из таких эпизодов зафиксировали бойцы бригады "Форпост".

Группы противника на большой скорости пытались прорваться к позициям защитников, но за считанные секунды оказываются под прицельным ударом операторов FPV-дронов

- говорится в подписи к видео.

Пограничники указывают, что эти попытки прорывов происходят круглосуточно.

Оккупанты стремятся использовать фактор скорости и внезапности, чтобы дезориентировать украинских защитников и нанести удар по укреплениям. Впрочем, расчет на неожиданность не работает – пограничники демонстрируют холодную выдержку, меткость и технологическое преимущество

- отметили в ГПСУ.

Напомним

Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина". На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".

ССО "минуснули" вражескую группу на границе рф и взяли пленного на Курском направлении: показали видео07.06.25, 15:00 • 2594 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Государственная пограничная служба Украины
Украина
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