Пограничники показали, как FPV-дронами остановили прорыв оккупантов на мотоциклах и багги возле Волчанска
Киев • УНН
Пограничники с помощью FPV-дронов сорвали попытку россиян прорваться на легкой технике к украинским позициям на Волчанском направлении. Оккупанты пытались использовать фактор внезапности.
Бойцы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) показали, как с помощью FPV-дронов остановили попытку российских оккупантов прорваться на легкой технике к украинским позициям на Волчанском направлении. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне все чаще прибегают к штурмам на мотоциклах и баги. Один из таких эпизодов зафиксировали бойцы бригады "Форпост".
Группы противника на большой скорости пытались прорваться к позициям защитников, но за считанные секунды оказываются под прицельным ударом операторов FPV-дронов
Пограничники указывают, что эти попытки прорывов происходят круглосуточно.
Оккупанты стремятся использовать фактор скорости и внезапности, чтобы дезориентировать украинских защитников и нанести удар по укреплениям. Впрочем, расчет на неожиданность не работает – пограничники демонстрируют холодную выдержку, меткость и технологическое преимущество
Напомним
Служба безопасности Украины обнародовала новое эксклюзивное видео со своей спецоперации "Паутина". На записи зафиксирован полный путь одного из FPV-дронов СБУ с момента старта с крыши модульного дома до поражения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Белая".
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