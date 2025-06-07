ССО "минуснули" вражескую группу на границе рф и взяли пленного на Курском направлении: показали видео

Силы специальных операций (ССО) ВСУ сообщили, что уничтожили вражескую группу на границе Украины и россии и взяли в плен одного вражеского военнослужащего на Курском направлении, пишет УНН.

Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу противника и взяли в плен одного вражеского военнослужащего на Курском направлении прямо возле государственной границы Украины - сообщили в ССО в соцсетях, показав видео.

Шестеро рейнджеров, как отметили в ССО, "совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области". "Воины ССО предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду", - говорится в сообщении.

"После отказа, рейнджеры начали специальные действия и благодаря слаженной боевой работе с восходом Солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, и еще одного заставили сдаться в плен", - указали в ССО.

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