ССО "мінуснули" ворожу групу на кордоні рф та взяли полоненого на Курському напрямку: показали відео

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ повідомили, що знищили ворожу групу на кордоні України та росії та полонили одного ворожого військовослужбовця на Курському напрямку, пише УНН.

Оператори 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу противника та полонили одного ворожого військовослужбовця на Курському напрямку прямо біля державного кордону України - повідомили у ССО у соцмережах, показавши відео.

Шестеро рейнджерів, як зазначили у ССО, "здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області". "Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду", - ідеться у повідомленні.

"Після відмови, рейнджери розпочали спеціальні дії та завдяки злагодженій бойовій роботі зі сходом Сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, та ще одного змусили здатися в полон", - вказали в ССО.

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