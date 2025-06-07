ССО "мінуснули" ворожу групу на кордоні рф та взяли полоненого на Курському напрямку: показали відео
Київ • УНН
ССО ЗСУ ліквідували групу противника, яка намагалася штурмувати позиції в Сумській області, та захопили одного військового РФ у полон. Бійці 6-го полку "Рейнджер" діяли злагоджено та швидко.
Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ повідомили, що знищили ворожу групу на кордоні України та росії та полонили одного ворожого військовослужбовця на Курському напрямку, пише УНН.
Оператори 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу противника та полонили одного ворожого військовослужбовця на Курському напрямку прямо біля державного кордону України
Шестеро рейнджерів, як зазначили у ССО, "здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області". "Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду", - ідеться у повідомленні.
"Після відмови, рейнджери розпочали спеціальні дії та завдяки злагодженій бойовій роботі зі сходом Сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, та ще одного змусили здатися в полон", - вказали в ССО.
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