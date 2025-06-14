Автомобили, гаубица, средства связи: украинские защитники показали уничтожение вражеской техники на фронте

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда с помощью дронов уничтожили девять вражеских транспортных средств. Соответствующее видео обнародовала в Telegram-канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что также уничтожены антенны связи, полевой склад с БК, поражены восемь позиций и четыре укрытия противника.

Также военные показали, как операторы FPV-дронов отдельного отряда "Крылья Омеги" уничтожают гаубицу противника.

На другом видео военные демонстрируют уничтожение пилотами FPV-дронов средств связи противника.

Напомним

Ранее воины 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ, действующих на Курщине в составе сводного отряда БПС 78 ОДШП "Шмель", обнаружили и уничтожили склад противотанковых мин врага. Соответствующее видео военные опубликовали в Telegram.

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