Сили безпілотних систем знищили склад протитанкових мін росіян на Курщині

Воїни 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС), які діють на Курщині у складі зведеного загону БПС 78 ОДШП "Джміль", виявили та знищили склад протитанкових мін ворога. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі СБС, повідомляє УНН.

Зазначається, що противник залишив міни у посадці без належного маскування, за що і поплатився.

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