Сили безпілотних систем знищили склад протитанкових мін росіян на Курщині
Київ • УНН
Бійці 413-го батальйону "Рейд" СБС ЗСУ знищили склад протитанкових мін на Курщині, які були без маскування. Також уразили бронеавтомобіль та іншу техніку ворога.
Воїни 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС), які діють на Курщині у складі зведеного загону БПС 78 ОДШП "Джміль", виявили та знищили склад протитанкових мін ворога. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі СБС, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що противник залишив міни у посадці без належного маскування, за що і поплатився.
Крім того, бійці підрозділу за допомогою БПЛА уразили бронеавтомобіль З-СТС – відомий як "Ахмат" через те, що був створений на замовлення силових структур чечні
Вказується, що серед інших втрат противника від ударів операторів "Рейду" – вантажівки, пікапи та мікроавтобуси.
"Кожна така знищена ціль ускладнює логістику противника та знижує його мобільність на передовій", - підкреслили в СБС.
Нагадаємо
У середу, 11 червня, Роберт "Мадяр" Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України. Він запевнив, що продовжить "служити вірою й правдою Народу України".
СБС ЗСУ показали відео знищення складу боєприпасів окупантів авіаударом09.06.25, 17:51 • 4012 переглядiв