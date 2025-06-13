Силы беспилотных систем уничтожили склад противотанковых мин россиян в Курской области

Воины 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ (СБС), действующих на Курщине в составе сводного отряда БПС 78 ОДШП "Джміль", обнаружили и уничтожили склад противотанковых мин врага. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СБС, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что противник оставил мины в посадке без надлежащей маскировки, за что и поплатился.

Кроме того, бойцы подразделения с помощью БПЛА поразили бронеавтомобиль З-СТС – известный как "Ахмат" из-за того, что был создан по заказу силовых структур чечни - говорится в заметке к видео.

Указывается, что среди других потерь противника от ударов операторов "Рейда" – грузовики, пикапы и микроавтобусы.

"Каждая такая уничтоженная цель усложняет логистику противника и снижает его мобильность на передовой", - подчеркнули в СБС.

Напомним

В среду, 11 июня, Роберт "Мадяр" Бровди начал исполнение обязанностей командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Он заверил, что продолжит "служить верой и правдой Народу Украины".

ССО ВСУ показали видео уничтожения склада боеприпасов оккупантов авиаударом