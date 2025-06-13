Силы беспилотных систем уничтожили склад противотанковых мин россиян в Курской области

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 17:14 • 22963 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 87253 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 82830 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 50196 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 86388 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 44229 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 62206 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
12 июня, 10:59 • 58199 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
12 июня, 10:38 • 54215 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
12 июня, 10:04 • 62211 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
6.1м/с
86%
748мм
Популярные новости
В Одессе мужчина ударил ножом военного ТЦК - соцсети12 июня, 19:52 • 12066 просмотра
Повалили на землю и надели наручники: почему сенатора Падиллью вывели из пресс-конференции министра внутренней безопасности12 июня, 20:15 • 10678 просмотра
В Польше пересчитают бюллетени на выборах президента 2025 года12 июня, 20:15 • 5020 просмотра
Умер сессионный гитарист "Океана Эльзы", основатель группы "4АЙКА" Гриша Чайка12 июня, 21:27 • 11686 просмотра
На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец12 июня, 23:31 • 15028 просмотра
публикации
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 87259 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует 12 июня, 16:12 • 82831 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 86389 просмотра
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА12 июня, 14:37 • 80237 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам12 июня, 10:12 • 139693 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Гэвин Ньюсом
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киев
Харьков
Индия
Реклама
УНН Lite
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 22401 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 91502 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 104146 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 128665 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 130353 просмотра
Актуальное
Spotify
YouTube
ЧатГПТ
Facebook
Instagram

Силы беспилотных систем уничтожили склад противотанковых мин россиян в Курской области

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Бойцы 413-го батальона "Рейд" СБС ВСУ уничтожили склад противотанковых мин в Курской области, которые были без маскировки. Также поразили бронеавтомобиль и другую технику врага.

Силы беспилотных систем уничтожили склад противотанковых мин россиян в Курской области

Воины 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ (СБС), действующих на Курщине в составе сводного отряда БПС 78 ОДШП "Джміль", обнаружили и уничтожили склад противотанковых мин врага. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале СБС, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что противник оставил мины в посадке без надлежащей маскировки, за что и поплатился.

Кроме того, бойцы подразделения с помощью БПЛА поразили бронеавтомобиль З-СТС – известный как "Ахмат" из-за того, что был создан по заказу силовых структур чечни

- говорится в заметке к видео.

Указывается, что среди других потерь противника от ударов операторов "Рейда" – грузовики, пикапы и микроавтобусы.

"Каждая такая уничтоженная цель усложняет логистику противника и снижает его мобильность на передовой", - подчеркнули в СБС.

Напомним

В среду, 11 июня, Роберт "Мадяр" Бровди начал исполнение обязанностей командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Он заверил, что продолжит "служить верой и правдой Народу Украины".

ССО ВСУ показали видео уничтожения склада боеприпасов оккупантов авиаударом09.06.25, 17:51 • 4012 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Вооруженные силы Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9