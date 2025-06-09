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ССО ВСУ показали видео уничтожения склада боеприпасов оккупантов авиаударом

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Бойцы батальона "Flying Skull" обнаружили скопление оккупантов, разгружавших боеприпасы. Авиация нанесла точный удар, уничтожив склад и личный состав противника.

ССО ВСУ показали видео уничтожения склада боеприпасов оккупантов авиаударом

Силы беспилотных систем ВСУ обнародовали видео, на котором зафиксирован момент попадания авиабомбы по вражескому складу. Кадры демонстрируют точный удар и последствия поражения позиций оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Детали

На Южном направлении бойцы батальона "Flying Skull" обнаружили скопление российских военных, которые разгружали боеприпасы возле склада.

Во время проведения аэроразведки на Южном направлении бойцы батальона "Flying Skull" обнаружили скопление живой силы оккупантов, которые разгружали боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием

– говорится в сообщении СБС ВСУ.

После уточнения координат было принято решение о привлечении авиации Воздушных Сил.

После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных Сил ВСУ. Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены

 – сообщили в Силах беспилотных систем.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ координируют действия с другими подразделениями обороны, регулярно публикуя видео результативных ударов по силам противника.

кремлевский вертолет чуть не превратился в мишень во время массированной атаки курской области украинскими БПЛА25.05.25, 15:43 • 4860 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоВойна
Микоян МиГ-29
Вооруженные силы Украины
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