ССО ВСУ показали видео уничтожения склада боеприпасов оккупантов авиаударом

Силы беспилотных систем ВСУ обнародовали видео, на котором зафиксирован момент попадания авиабомбы по вражескому складу. Кадры демонстрируют точный удар и последствия поражения позиций оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

На Южном направлении бойцы батальона "Flying Skull" обнаружили скопление российских военных, которые разгружали боеприпасы возле склада.

Во время проведения аэроразведки на Южном направлении бойцы батальона "Flying Skull" обнаружили скопление живой силы оккупантов, которые разгружали боеприпасы на склад, обустроенный рядом с собственным укрытием

После уточнения координат было принято решение о привлечении авиации Воздушных Сил.

После передачи и согласования координат цели была привлечена авиация Воздушных Сил ВСУ. Экипаж истребителя МиГ-29 нанес точный удар управляемой авиабомбой AASM Hammer, в результате чего склад с боекомплектом и личный состав противника были уничтожены