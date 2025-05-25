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кремлевский вертолет чуть не превратился в мишень во время массированной атаки курской области украинскими БПЛА

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Командир дивизии ПВО рф заявил, что вертолет путина оказался в эпицентре отражения атаки 46 украинских дронов во время его визита в курскую область. российские военные уверяют, что обеспечили безопасность президента.

кремлевский вертолет чуть не превратился в мишень во время массированной атаки курской области украинскими БПЛА

Вертолет президента россии владимира путина во время посещения им курской области фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил командир дивизии российской ПВО Юрий Дашкин, передает УНН.

Детали

В период времени, когда президент (путин - ред.) работал в курской области противник начал беспрецедентную атаку БПЛА. ПВО в этом районе уничтожило 46 БПЛА. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта верховного главнокомандующего на территории курской области значительно возросла

- сообщил он.

На вопрос журналиста о том, находился ли вертолет путина в зоне боевых действий, Дашкин отметил, что он был "фактически в эпицентре отражения массированного удара противника БПЛА". По его словам, российские военные полностью обеспечили безопасность президента.

путин хочет иметь семь украинских регионов вместо четырех: отказ Трампа вдохновляет кремль25.05.25, 04:43 • 23115 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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