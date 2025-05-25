кремлівський гвинтокрил ледь не перетворився на мішень під час масованої атаки курської області українськими БПЛА

$41.500.00
46.930.00
ukenru
П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
24 травня, 16:10 • 98236 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 10:54 • 89198 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

24 травня, 08:00 • 124713 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 177591 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 128066 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 86037 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 90627 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 71194 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 54910 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 53824 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
81%
746мм
Популярнi новини

У експрем'єра Британії Бориса Джонсона народилась дев'ята дитина

25 травня, 03:12 • 30549 перегляди

День Києва та День Держспецзв’язку: що ще святкують 25 травня

25 травня, 03:30 • 47575 перегляди

Російський обстріл Хмельниччини: четверо загиблих і пʼятеро поранених – ОВА

25 травня, 04:19 • 25277 перегляди

Київщина: вже 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей (фото та відео наслідків атаки рф)

25 травня, 05:38 • 10388 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

10:11 • 23202 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 124713 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 177591 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 220068 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 312689 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 393752 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Віталій Кім

Рустем Умєров

Ігор Клименко

Руслан Кравченко

Башар Асад

Актуальні місця

Київ

Київська область

Миколаїв

Сумська область

Херсонська область

Реклама
УНН Lite

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

10:11 • 23735 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 98236 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 32639 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 32127 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 38010 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

Фокс Ньюс

Туполєв Ту-22М

Кх-59

кремлівський гвинтокрил ледь не перетворився на мішень під час масованої атаки курської області українськими БПЛА

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Командир дивізії ППО рф заявив, що гвинтокрил путіна опинився в епіцентрі відбиття атаки 46 українських дронів під час його візиту до курської області. російські військові запевняють, що забезпечили безпеку президента.

кремлівський гвинтокрил ледь не перетворився на мішень під час масованої атаки курської області українськими БПЛА

Гвинтокрил президента росії володимира путіна під час відвідування ним курської області фактично потрапив до епіцентру відбиття масованої атаки українських БПЛА. Про це повідомив командир дивізії російської ППО юрій дашкін, передає УНН.

Деталі

У період часу, коли президент (путін - ред.) працював у курській області противник почав безпрецедентну атаку БПЛА. ППО у цьому районі знищило 46 БПЛА. Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борта верховного головнокомандувача на території курської області значно зросла

- повідомив він.

На запитання журналіста щодо того чи знаходився гвинтокрил путіна у зоні бойових дій, дашкін зазначив, що він був "фактично в епіцентрі відбиття масованого удару противника БПЛА". За його словами, російські військові повністю забезпечили безпеку президента.

путін хоче мати сім українських регіонів замість чотирьох: відмова Трампа надихає кремль25.05.25, 04:43 • 23119 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаПолітикаНовини Світу
Курська область
Україна
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,258.60
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,498.14