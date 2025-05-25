кремлівський гвинтокрил ледь не перетворився на мішень під час масованої атаки курської області українськими БПЛА
Київ • УНН
Командир дивізії ППО рф заявив, що гвинтокрил путіна опинився в епіцентрі відбиття атаки 46 українських дронів під час його візиту до курської області. російські військові запевняють, що забезпечили безпеку президента.
Гвинтокрил президента росії володимира путіна під час відвідування ним курської області фактично потрапив до епіцентру відбиття масованої атаки українських БПЛА. Про це повідомив командир дивізії російської ППО юрій дашкін, передає УНН.
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У період часу, коли президент (путін - ред.) працював у курській області противник почав безпрецедентну атаку БПЛА. ППО у цьому районі знищило 46 БПЛА. Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борта верховного головнокомандувача на території курської області значно зросла
На запитання журналіста щодо того чи знаходився гвинтокрил путіна у зоні бойових дій, дашкін зазначив, що він був "фактично в епіцентрі відбиття масованого удару противника БПЛА". За його словами, російські військові повністю забезпечили безпеку президента.
путін хоче мати сім українських регіонів замість чотирьох: відмова Трампа надихає кремль25.05.25, 04:43 • 23119 переглядiв