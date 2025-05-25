кремлівський гвинтокрил ледь не перетворився на мішень під час масованої атаки курської області українськими БПЛА

Гвинтокрил президента росії володимира путіна під час відвідування ним курської області фактично потрапив до епіцентру відбиття масованої атаки українських БПЛА. Про це повідомив командир дивізії російської ППО юрій дашкін, передає УНН.

У період часу, коли президент (путін - ред.) працював у курській області противник почав безпрецедентну атаку БПЛА. ППО у цьому районі знищило 46 БПЛА. Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борта верховного головнокомандувача на території курської області значно зросла