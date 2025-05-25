путін хоче мати сім українських регіонів замість чотирьох: відмова Трампа надихає кремль
Київ • УНН
За словами радника Міноборони Німеччини, рф спробує просунутися в Сумську, Харківську та Дніпропетровську області. кремль хоче створити нові проблеми для переговорів.
Очільник кремля володимир путін вже хоче сім українських областей замість чотирьох. Відмова президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа від участі в переговорах лише заохочує росію для подальшої агресії проти України. Про це інформує УНН з посиланням на німецьке видання Bild.
путін ніколи не мав наміру укладати перемир'я. Він використовує дискусії для того, щоб створити воєнні реалії на місцях. Навіть під час псевдомирних переговорів із Трампом, путін у червні планував здійснити новий наступ, який зараз починається
За його словами, росія спробує просунутися у Сумську, Харківську та Дніпропетровську області.
"росія спробує просунутися в Сумській, Харківській і Дніпропетровській області, щоб, крім чотирьох формально "анексованих" регіонів, створити нові проблеми для переговорів", - наголосив Ніко Ланге.
Нагадаємо
Американська розвідка заявила, що президент росії володимир путін продовжує дотримуватися незмінної мети у війні проти України. Його головними стратегічними завданнями залишаються вимога нейтралітету України та територіальний поділ держави. Незважаючи на тривалий характер бойових дій і колосальні втрати серед особового складу та техніки, кремль не відмовляється від своїх планів.
Почнуться бої за Суми і Харків: Жорін вказав на головні небезпеки "буферної зони" путіна23.05.25, 17:13 • 18432 перегляди