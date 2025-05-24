путін все ще налаштований на перемогу у війні проти України - розвідки США
Київ • УНН
росія втратила понад 10 000 одиниць техніки, 250 літаків і 700 000 військових, але путін налаштований на перемогу. Він вимагає нейтралітету та поділу України, незважаючи на втрати.
Американська розвідка заявила, що президент росії володимир путін продовжує дотримуватися незмінної мети у війні проти України. Його головними стратегічними завданнями залишаються вимога нейтралітету України та територіальний поділ держави. Незважаючи на тривалий характер бойових дій і колосальні втрати серед особового складу та техніки, кремль не відмовляється від своїх планів. Про це йдеться у щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз - 2025", підготовлений Управлінням воєнної розвідки США для Конгресу США, пише УНН.
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Як зазначають аналітики, за відсутності мирного врегулювання або значної підтримки з боку Заходу, ситуація на фронті може повільно змінюватися на користь російських військ щонайменше до 2025 року. При цьому темпи просування залишаються низькими, а досягнення супроводжуються великими втратами.
У розвідці підкреслюють, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила щонайменше 10 000 одиниць бойової техніки, включно з понад 3000 танків. Також було знищено близько 250 літаків і гелікоптерів, понад десять військових кораблів. Загальні втрати в живій силі перевищують 700 000 осіб.
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Попри це, російські підрозділи здійснюють поступове просування на Донеччині та Луганщині. Окремо вказано на концентрацію північнокорейських військовослужбовців - понад 10 000 - уздовж курського виступу, які залучаються до підтримки наступальних дій росії
У розвідці додають, що крім того, москва продовжує здійснювати удари по критично важливих об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури України. Для цього застосовуються ударні безпілотники та ракети великої дальності. Хоча офіційно росія декларує готовність до переговорів, вона, за словами американської розвідки, залишається непохитною у своїх вимогах до післявоєнного устрою України, зокрема щодо обмеження чисельності її збройних сил.
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