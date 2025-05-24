путин всё ещё настроен на победу в войне против Украины – разведки США

Американская разведка заявила, что президент россии владимир путин продолжает придерживаться неизменной цели в войне против Украины. Его главными стратегическими задачами остаются требование нейтралитета Украины и территориальный раздел государства. Несмотря на длительный характер боевых действий и колоссальные потери среди личного состава и техники, кремль не отказывается от своих планов. Об этом говорится в ежегодном отчете "Оценка глобальных угроз - 2025", подготовленном Управлением военной разведки США для Конгресса США, пишет УНН.

Детали

Как отмечают аналитики, при отсутствии мирного урегулирования или значительной поддержки со стороны Запада, ситуация на фронте может медленно меняться в пользу российских войск как минимум до 2025 года. При этом темпы продвижения остаются низкими, а достижения сопровождаются большими потерями.

В разведке подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла не менее 10 000 единиц боевой техники, включая более 3000 танков. Также было уничтожено около 250 самолетов и вертолетов, более десяти военных кораблей. Общие потери в живой силе превышают 700 000 человек.

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Несмотря на это, российские подразделения осуществляют постепенное продвижение в Донецкой и Луганской областях. Отдельно указано на концентрацию северокорейских военнослужащих - более 10 000 - вдоль курского выступа, которые привлекаются к поддержке наступательных действий россии - говорится в отчете.

В разведке добавляют, что кроме того, москва продолжает наносить удары по критически важным объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Украины. Для этого применяются ударные беспилотники и ракеты большой дальности. Хотя официально россия декларирует готовность к переговорам, она, по словам американской разведки, остается непреклонной в своих требованиях к послевоенному устройству Украины, в частности, относительно ограничения численности ее вооруженных сил.

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