Глава кремля владимир путин уже хочет семь украинских областей вместо четырех. Отказ президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа от участия в переговорах только поощряет россию для дальнейшей агрессии против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на немецкое издание Bild.

путин никогда не намеревался заключать перемирие. Он использует дискуссии для того, чтобы создать военные реалии на местах. Даже во время псевдомирных переговоров с Трампом, путин в июне планировал осуществить новое наступление, которое сейчас начинается - заявил советник Министерства обороны Германии Нико Ланге.

По его словам, россия попытается продвинуться в Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

"россия попытается продвинуться в Сумской, Харьковской и Днепропетровской области, чтобы, кроме четырех формально "аннексированных" регионов, создать новые проблемы для переговоров", - подчеркнул Нико Ланге.

Напомним

Американская разведка заявила, что президент россии владимир путин продолжает придерживаться неизменной цели в войне против Украины. Его главными стратегическими задачами остаются требование нейтралитета Украины и территориальный раздел государства. Несмотря на длительный характер боевых действий и колоссальные потери среди личного состава и техники, кремль не отказывается от своих планов.

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