СБС ЗСУ показали відео знищення складу боєприпасів окупантів авіаударом

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США
Ексклюзив
13:46 • 8254 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
13:35 • 17662 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
13:15 • 17206 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
12:50 • 36160 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

11:52 • 27296 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
11:44 • 29614 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 89330 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 77661 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 46035 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

9 червня, 06:30 • 46352 перегляди

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4м/с
40%
752мм
Популярнi новини

У Рівному повідомили про вибухи на тлі ракетної небезпеки

9 червня, 06:13 • 77300 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 53699 перегляди

ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico

9 червня, 08:28 • 55364 перегляди

Спецоперація "Павутина": НАТО вчиться, як "креативність" України змінює ситуацію на полі бою - AFP

9 червня, 09:23 • 82228 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 73365 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

12:50 • 36096 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 73584 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 89294 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 112654 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 100232 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґітанас Науседа

Фрідріх Мерц

Гетманцев Данило Олександрович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Польща

Естонія

Латвія

Реклама
УНН Lite

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

15:28 • 828 перегляди

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

9 червня, 09:31 • 29755 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 53876 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 77640 перегляди

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 111044 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

СБС ЗСУ показали відео знищення складу боєприпасів окупантів авіаударом

Київ • УНН

 • 1818 перегляди

Бійці батальйону "Flying Skull" виявили скупчення окупантів, що розвантажували боєприпаси. Авіація завдала точного удару, знищивши склад та особовий склад противника.

СБС ЗСУ показали відео знищення складу боєприпасів окупантів авіаударом

Сили безпілотних систем ЗСУ оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент влучання авіабомби по ворожому складу. Кадри демонструють точний удар та наслідки ураження позицій окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Деталі

На Південному напрямку бійці батальйону "Flying Skull" виявили скупчення російських військових, які розвантажували боєприпаси біля складу.

Під час проведення аеророзвідки на Південному напрямку бійці батальйону "Flying Skull" виявили скупчення живої сили окупантів, які розвантажували боєприпаси на склад, облаштований поруч із власним укриттям

– йдеться у повідомленні СБС ЗСУ.

Після уточнення координат було прийнято рішення про залучення авіації Повітряних Сил.

Після передачі та погодження координат цілі було залучено авіацію Повітряних Сил ЗСУ. Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені

 – повідомили у Силах безпілотних систем.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ координують дії з іншими підрозділами оборони, регулярно публікуючи відео результативних ударів по силах противника.

кремлівський гвинтокрил ледь не перетворився на мішень під час масованої атаки курської області українськими БПЛА25.05.25, 15:43 • 4872 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоВійна
МіГ-29
Збройні сили України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9