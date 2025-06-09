СБС ЗСУ показали відео знищення складу боєприпасів окупантів авіаударом

Сили безпілотних систем ЗСУ оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент влучання авіабомби по ворожому складу. Кадри демонструють точний удар та наслідки ураження позицій окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Telegram-канал Сил безпілотних систем Збройних сил України.

На Південному напрямку бійці батальйону "Flying Skull" виявили скупчення російських військових, які розвантажували боєприпаси біля складу.

Під час проведення аеророзвідки на Південному напрямку бійці батальйону "Flying Skull" виявили скупчення живої сили окупантів, які розвантажували боєприпаси на склад, облаштований поруч із власним укриттям

Після уточнення координат було прийнято рішення про залучення авіації Повітряних Сил.

Після передачі та погодження координат цілі було залучено авіацію Повітряних Сил ЗСУ. Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені