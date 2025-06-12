"Мадяр" розпочав виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ
Київ • УНН
11 червня Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", офіційно став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ: "Паперові справи та триденний тріп до Києва завершено".
У середу, 11 червня, Роберт "Мадяр" Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС). Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.
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"Прийняв справи та посаду, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ", - написав "Мадяр".
Він запевнив, що продовжить "служити вірою й правдою Народу України".
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Він додав, що "паперові справи та триденний тріп до Києва завершено, командувач Птахів вже на Донбасі, на своєму місці", і "популяція істот-загарбників дещо скоротиться".
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