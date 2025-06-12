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"Мадяр" розпочав виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ

Київ • УНН

 • 444 перегляди

11 червня Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", офіційно став командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ: "Паперові справи та триденний тріп до Києва завершено".

"Мадяр" розпочав виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ

У середу, 11 червня, Роберт "Мадяр" Бровді розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС). Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

"Прийняв справи та посаду, приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем ЗСУ", - написав "Мадяр".

Він запевнив, що продовжить "служити вірою й правдою Народу України".

Відлік стартових 100 діб розпочато, а заразом прийнято виклик та встановлено амбітну планку. Звітуватимемо з Командою належним чином

- зазначив новий командувач СБС.

Він додав, що "паперові справи та триденний тріп до Києва завершено, командувач Птахів вже на Донбасі, на своєму місці", і "популяція істот-загарбників дещо скоротиться".

Нагадаємо

Днями новий командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді анонсував перелік першочергових кроків на 100 днів.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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