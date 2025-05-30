Боєць "Птахів Мадяра" одним дроном знищив російську установку "Град" з БК на 40 ракет: вражаюче відео

Оператору дрона з 414 бригади "Птахи Мадяра" вдалося внаслідок успішного влучання знищити російську реактивну систему "Град", яка мала повний боєкомплект на 40 ракет. Відповідне відео поширили Сухопутні війська України, пише УНН.

Деталі

Вражаюча детонація у виконанні 414 бригади "Птахи Мадяра". Пілоту дрона вдалося "зловити" ворожу реактивну систему БМ-21 "Град" із повним боєкомплектом на 40 ракет - повідомили у Сухопутних військах.

Повідомляється, що внаслідок вдалого удару ворожа техніка була повністю знищена.

РСЗВ стерто в попіл - зазначили військові.

Доповнення

Бійці бригади НГУ "Буревій" дроном знищили польовий склад ПММ окупантів. Знищення підтверджено, пальне згоріло, ворожа техніка не зможе рухатись.

Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила показали ефектне знищення ворожих гармат на позиціях разом з боєкомплектом та бронетехніку противника.