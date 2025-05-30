Боец "Птахів Мадяра" одним дроном уничтожил российскую установку "Град" с БК на 40 ракет: впечатляющее видео
Киев • УНН
Оператор дрона из 414 бригады "Птахи Мадяра" метко уничтожил российскую РСЗО "Град" с полным боекомплектом на 40 ракет. Вражеская техника была полностью стерта в пепел.
Оператору дрона из 414 бригады "Птахи Мадяра" удалось в результате успешного попадания уничтожить российскую реактивную систему "Град", которая имела полный боекомплект на 40 ракет. Соответствующее видео распространили Сухопутные войска Украины, пишет УНН.
Детали
Впечатляющая детонация в исполнении 414 бригады "Птахи Мадяра". Пилоту дрона удалось "поймать" вражескую реактивную систему БМ-21 "Град" с полным боекомплектом на 40 ракет
Сообщается, что в результате удачного удара вражеская техника была полностью уничтожена.
РСЗО стерто в пепел
Дополнение
Бойцы бригады НГУ "Буревій" дроном уничтожили полевой склад ГСМ оккупантов. Уничтожение подтверждено, горючее сгорело, вражеская техника не сможет двигаться.
Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило показали эффектное уничтожение вражеских пушек на позициях вместе с боекомплектом и бронетехнику противника.