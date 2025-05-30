Боец "Птахів Мадяра" одним дроном уничтожил российскую установку "Град" с БК на 40 ракет: впечатляющее видео

Оператору дрона из 414 бригады "Птахи Мадяра" удалось в результате успешного попадания уничтожить российскую реактивную систему "Град", которая имела полный боекомплект на 40 ракет. Соответствующее видео распространили Сухопутные войска Украины, пишет УНН.

Детали

Впечатляющая детонация в исполнении 414 бригады "Птахи Мадяра". Пилоту дрона удалось "поймать" вражескую реактивную систему БМ-21 "Град" с полным боекомплектом на 40 ракет - сообщили в Сухопутных войсках.

Сообщается, что в результате удачного удара вражеская техника была полностью уничтожена.

РСЗО стерто в пепел - отметили военные.

Дополнение

Бойцы бригады НГУ "Буревій" дроном уничтожили полевой склад ГСМ оккупантов. Уничтожение подтверждено, горючее сгорело, вражеская техника не сможет двигаться.

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило показали эффектное уничтожение вражеских пушек на позициях вместе с боекомплектом и бронетехнику противника.