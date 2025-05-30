Бійці "Буревію" знищили склад ПММ окупантів: пальне згоріло, техніка не доїде

Бійці бригади Національної гвардії України "Буревій" знищили російський польовий склад пально-мастильних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на командувача Національної гвардії України, бригадного генерала Олександра Півненка у Telegram.

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Як видно з кадрів поширеного Півненком відео, ворожий склад з паливом знищили за допомогою дрона. А ще один БПЛА допоміг пересвідчитися, що від сховища окупантів лишилося тільки попелище.

У окупантів знову зайнялося. Бійці бригади Національної гвардії України "Буревій" мінуснули російський польовий склад пально-мастильних матеріалів. Пальне згоріло — техніка не доїде, генератори не заведуться написав Півненко.

Нагадаємо

Раніше 43-тя бригада показала, як нищать ворожі гармати Д-20, склади з боєкомплектом та бронетехніку на позиціях. Українська артилерія працює 24/7, завдаючи точних ударів по ворогу.