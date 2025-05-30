Бійці "Буревію" знищили склад ПММ окупантів: пальне згоріло, техніка не доїде
Київ • УНН
Бійці бригади НГУ "Буревій" дроном знищили польовий склад ПММ окупантів. Знищення підтверджено, пальне згоріло, ворожа техніка не зможе рухатись.
Бійці бригади Національної гвардії України "Буревій" знищили російський польовий склад пально-мастильних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на командувача Національної гвардії України, бригадного генерала Олександра Півненка у Telegram.
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Як видно з кадрів поширеного Півненком відео, ворожий склад з паливом знищили за допомогою дрона. А ще один БПЛА допоміг пересвідчитися, що від сховища окупантів лишилося тільки попелище.
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