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Бійці "Буревію" знищили склад ПММ окупантів: пальне згоріло, техніка не доїде

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Бійці бригади НГУ "Буревій" дроном знищили польовий склад ПММ окупантів. Знищення підтверджено, пальне згоріло, ворожа техніка не зможе рухатись.

Бійці "Буревію" знищили склад ПММ окупантів: пальне згоріло, техніка не доїде

Бійці бригади Національної гвардії України "Буревій" знищили російський польовий склад пально-мастильних матеріалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на командувача Національної гвардії України, бригадного генерала Олександра Півненка у Telegram.

Деталі

Як видно з кадрів поширеного Півненком відео, ворожий склад з паливом знищили за допомогою дрона. А ще один БПЛА допоміг пересвідчитися, що від сховища окупантів лишилося тільки попелище.

У окупантів знову зайнялося. Бійці бригади Національної гвардії України "Буревій" мінуснули російський польовий склад пально-мастильних матеріалів. Пальне згоріло — техніка не доїде, генератори не заведуться

написав Півненко.

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Лілія Набока

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