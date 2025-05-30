Бойцы "Буревия" уничтожили склад ГСМ оккупантов: горючее сгорело, техника не доедет
Киев • УНН
Бойцы бригады НГУ "Буревий" дроном уничтожили полевой склад ГСМ оккупантов. Уничтожение подтверждено, горючее сгорело, вражеская техника не сможет двигаться.
Бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Буревой" уничтожили российский полевой склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины, бригадного генерала Александра Пивненко в Telegram.
Детали
Как видно из кадров распространенного Пивненко видео, вражеский склад с топливом уничтожили с помощью дрона. А еще один БПЛА помог удостовериться, что от хранилища оккупантов осталось только пепелище.
У оккупантов снова загорелось. Бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Буревой" минуснули российский полевой склад горюче-смазочных материалов. Горючее сгорело – техника не доедет, генераторы не заведутся
Напомним
Ранее 43-я бригада показала, как уничтожают вражеские пушки Д-20, склады с боекомплектом и бронетехнику на позициях. Украинская артиллерия работает 24/7, нанося точные удары по врагу.