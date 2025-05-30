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Бойцы "Буревия" уничтожили склад ГСМ оккупантов: горючее сгорело, техника не доедет

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Бойцы бригады НГУ "Буревий" дроном уничтожили полевой склад ГСМ оккупантов. Уничтожение подтверждено, горючее сгорело, вражеская техника не сможет двигаться.

Бойцы "Буревия" уничтожили склад ГСМ оккупантов: горючее сгорело, техника не доедет

Бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Буревой" уничтожили российский полевой склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командующего Национальной гвардией Украины, бригадного генерала Александра Пивненко в Telegram.

Детали

Как видно из кадров распространенного Пивненко видео, вражеский склад с топливом уничтожили с помощью дрона. А еще один БПЛА помог удостовериться, что от хранилища оккупантов осталось только пепелище.

У оккупантов снова загорелось. Бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Буревой" минуснули российский полевой склад горюче-смазочных материалов. Горючее сгорело – техника не доедет, генераторы не заведутся

написал Пивненко.

Напомним

Ранее 43-я бригада показала, как уничтожают вражеские пушки Д-20, склады с боекомплектом и бронетехнику на позициях. Украинская артиллерия работает 24/7, нанося точные удары по врагу.

Лилия Набока

Лилия Набока

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