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Комбінований обстріл Харкова: 17 поранених, серед них діти, вагітна жінка (оновлюється)
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Командувач СБС назвав першочергові кроки на 100 днів

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Роберт Бровді планує інтегрувати підрозділи СБС в єдину систему, наростити виробництво боєприпасів та запустити рекрутингову кампанію. Також буде оптимізовано чисельний склад СБС.

Командувач СБС назвав першочергові кроки на 100 днів

Новий командувач Сил безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді анонсував перелік першочергових кроків на 100 днів. Про це йдеться у його Тelegram-каналі, передає УНН.

Деталі

У середу, 04 червня Бросді повідомив, що протягом наступних 100 днів у СБС буде впроваджено низку конкретних кроків для негайної та ефективної трансформації. Основні напрямки включають:

  • Прозорі результати: метою є досягнення того, щоб 6-7 підрозділів СБС увійшли до топ-10 за чинним рейтингом результативності підрозділів БПЛА Сил оборони України.
    • Єдина система управління: до червня-липня 2025 року всі бойові підрозділи СБС будуть інтегровані в єдину електронну систему для планування, аналізу, координації, управління та онлайн-звітності з автоматичною верифікацією результатів.
      • 12 шарів впливу: з червня по вересень 2025 року буде запущено або посилено всі 12 шарів впливу СБС на тактичній та оперативній глибині. Це передбачає негайну перепідготовку особового складу та забезпечення необхідними засобами, технологіями й системами управління.
        • Пріоритет боєприпасів: нарощування власного виробництва боєприпасів для безперебійного та своєчасного забезпечення, щоб "боєприпаси чекали на пілотів, а не навпаки".
          • Єдиний склад критичних компонентів: створення централізованого складу для своєчасного постачання 50 критично важливих засобів та компонентів (таких як StarLink, акумулятори, мобільні РЕБи, компоненти для FPV-дронів та бомберів, периферія, павербанки, пікапи) підрозділам СБС.
            • Логістика НРК: впровадження наземних роботизованих комплексів як основного засобу логістики для доставки бойових частин, дронів та периферії до пілотів на позиціях.
              • Поповнення особового складу: запуск єдиної рекрутингової кампанії для СБС, що поєднуватиме базову та фахову підготовку. Буде створено власну мережу шкіл для підготовки фахівців з FPV, бомберів, крилатих БПЛА, РЕБ, РЕР, РЛС, винищувачів та НРК.
                • Оптимізація та ефективність: перегляд та оптимізація бойового чисельного складу СБС, перекваліфікація та донавчання недосвідчених екіпажів, перепрофілювання за видами льотної діяльності, а також виявлення та усунення "мертвих душ", "гастролерів", "ухилянтів у військовій формі", "утомлених" та "хитрованів".
                  • Точне планування та забезпечення: уніфікація аналізу спроможностей та фактів застосування, а також результатів у розрізі моделей дронів/боєприпасів для точного планування та реалізації забезпечення.

                    За словами командувача, застосування БПЛА на стратегічну глибину є чутливою темою, тому деталі не розголошуються, але пріоритети для тих, кого це стосується, вже визначені.

                    Крім того, він зауважив, що центр інновацій та впроваджень розробок (R&D) буде трансформований, і його діяльність розшириться з рівня бригади до забезпечення роду військ і більше, враховуючи вже реалізовані 15 проєктів, пристроїв та засобів застосування.

                    "Мадяр" також подякував колишньому командувачу СБС Сухаревському за "закладений фундамент та коректну передачу справ": "Жодне започатковане вами раціональне починання не буде зруйноване".

                    Нагадаємо

                    У вівторок, 03 червня Володимир Зеленський підписав указ про призначення Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України. 

                    Командир "Птахів Мадяра", майор Роберт Бровді отримав звання Героя України: Зеленський підписав указ08.05.25, 15:02 • 10301 перегляд

                    Віта Зеленецька

                    Віта Зеленецька

                    Війна
                    Старлінк
                    Збройні сили України
                    Володимир Зеленський
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                    Gas TTF
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