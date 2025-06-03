Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"
Київ • УНН
Володимир Зеленський підписав указ про призначення Роберта Бровді командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Відповідний указ №386/2024 вже опубліковано.
Президент України Володимир Зеленський призначив Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України, передає УНН.
Призначити Бровді Роберта Йосиповича командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України
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Що відомо про Роберта Бровді і "Птахів Мадяра"
Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. За даними відкритих джерел, він – український угорець. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" у 1997 році, займався підприємницькою діяльністю з 1998 року. Є засновником Фундації "БровдіАрт", що просуває українське сучасне мистецтво у світі: твори з колекції неодноразово представляли Україну у різних музеях Европи.
Після початку повномасштабного російського вторгнення записався в Сили територіальної оборони, брав участь у евакуації людей з Бучі, Ірпеня, Бородянки. Також брав участь у боях за Соледар, Бахмут, Авдіївку та інших населених пунктах сходу і півдня України.
У травні 2022 року окремий підрозділ аеророзвідників, який назвав своїм позивним "Птахи Мадяра". З того часу підрозділ пройшов шлях від батальйону до бригади і змінив декілька назв:
- 414-й окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем (січень 2024 - червень 2024);
- 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем (червень 2024 - грудень 2024);
- 414-та окрема бригада безпілотних сил України (з грудня 2024).
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