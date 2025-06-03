Силами беспилотных систем будет командовать "Мадяр"
Киев • УНН
Владимир Зеленский подписал указ о назначении Роберта Бровди командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ №386/2024 уже опубликован.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта "Мадяра" Бровди командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Назначить Бровди Роберта Иосифовича командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины
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Что известно о Роберте Бровди и "Птицах Мадяра"
Роберт Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде. По данным открытых источников, он – украинский венгр. Окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Экономика предприятия" в 1997 году, занимался предпринимательской деятельностью с 1998 года. Является основателем Фонда "БровдиАрт", который продвигает украинское современное искусство в мире: произведения из коллекции неоднократно представляли Украину в различных музеях Европы.
После начала полномасштабного российского вторжения записался в Силы территориальной обороны, принимал участие в эвакуации людей из Бучи, Ирпеня, Бородянки. Также принимал участие в боях за Соледар, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты востока и юга Украины.
В мае 2022 года отдельное подразделение аэроразведчиков, которое назвало своим позывным "Птицы Мадяра". С того времени подразделение прошло путь от батальона до бригады и сменило несколько названий:
- 414-й отдельный батальон ударных беспилотных авиационных систем (январь 2024 - июнь 2024);
- 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем (июнь 2024 - декабрь 2024);
- 414-я отдельная бригада беспилотных сил Украины (с декабря 2024).
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