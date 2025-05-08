Командир "Птахів Мадяра", майор Роберт Бровді отримав звання Героя України: Зеленський підписав указ
Киев • УНН
Владимир Зеленский наградил майора ВСУ Роберта Бровди, известного как "Мадяр", званием Герой Украины. Бровди является командиром 414-й бригады ударных БпАК "Птахи Мадяра".
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 8 мая, присвоил высшую государственную награду – звание Герой Украины – командиру 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра", майору Вооруженных сил Украины Роберту Бровди, более известному по позывному "Мадяр".
Указ опубликован на сайте Президента Украины, передает УНН.
Детали
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Бровди Роберту Иосифовичу – майору
Что известно о Роберте Бровди и "Птахах Мадяра"
Роберт Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде. По данным открытых источников, он – украинский венгр. Окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Экономика предприятия" в 1997 году, занимался предпринимательской деятельностью с 1998 года. Является основателем Фонда "БровдиАрт", продвигающего украинское современное искусство в мире: произведения из коллекции неоднократно представляли Украину в различных музеях Европы.
После начала полномасштабного российского вторжения записался в Силы территориальной обороны, участвовал в эвакуации людей из Бучи, Ирпеня, Бородянки. Также участвовал в боях за Соледар, Бахмут, Авдеевку и другие населенные пункты востока и юга Украины.
В мае 2022 года отдельное подразделение аэроразведчиков, которое назвал своим позывным "Птахи Мадяра". С того времени подразделение прошло путь от батальона до бригады и сменило несколько названий:
- 414-й отдельный батальон ударных беспилотных
авиационных систем (январь 2024 - июнь 2024);
- 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных
систем (июнь 2024 - декабрь 2024);
- 414-я отдельная бригада беспилотных сил Украины (с
декабря 2024).
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины председателя СБУ Василия Малюка.
Так же глава государства посмертно наградил званием Героя Украины активиста и военного Павлу Петриченко.