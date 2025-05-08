Командир "Птахів Мадяра", майор Роберт Бровді отримав звання Героя України: Зеленський підписав указ
Київ • УНН
Володимир Зеленський нагородив майора ЗСУ Роберта Бровді, відомого як "Мадяр", званням Герой України. Бровді є командиром 414-ї бригади ударних БпАК "Птахи Мадяра".
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, присвоїв вищу державну нагороду – звання Герой України – командиру 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", майору Збройних сил України Роберту Бровді, більш відомому за позивним "Мадяр".
Указ опублікований на сайті Президента України, передає УНН.
Деталі
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Бровді Роберту Йосиповичу – майору
Що відомо про Роберта Бровді і "Птахів Мадяра"
Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. За даними відкритих джерел, він – український угорець. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю "Економіка підприємства" у 1997 році, займався підприємницькою діяльністю з 1998 року. Є засновником Фундації "БровдіАрт", що просуває українське сучасне мистецтво у світі: твори з колекції неодноразово представляли Україну у різних музеях Европи.
Після початку повномасштабного російського вторгнення записався в Сили територіальної оборони, брав участь у евакуації людей з Бучі, Ірпеня, Бородянки. Також брав участь у боях за Соледар, Бахмут, Авдіївку та інших населених пунктах сходу і півдня України.
У травні 2022 року окремий підрозділ аеророзвідників, який назвав своїм позивним "Птахи Мадяра". З того часу підрозділ пройшов шлях від батальйону до бригади і змінив декілька назв:
- 414-й окремий батальйон ударних безпілотних
авіаційних систем (січень 2024 - червень 2024);
- 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних
систем (червень 2024 - грудень 2024);
- 414-та окрема бригада безпілотних сил України (з
грудня 2024).
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський нагородив званням Героя України голову СБУ Василя Малюка.
Так само голова держави посмертно нагородив званням Героя України активісту та військовому Павлу Петриченку.